***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Yılı Genel Kurul TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 30.06.2021Genel Kurul Tarihi 29.07.2021Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.07.2021Ülke TürkiyeŞehir ANKARAİlçe AKYURTAdres Saracalar Mahallesi Özal Bulvarı No:224Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,3 - 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,4 - 2020 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun Okunması,5 - 2020 yılı hesap dönemini içeren Bilânço, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,6 - 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,7 - 2020 yılı kar dağıtımına ilişkin yönetim kurulu teklifinin görüşülmesi,8 - 2020 yılı Yönetim Kurulunun onaylı 2021 Yılı Çalışma Programı9 - Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin belirlenmesi ve görev sürelerinin tespiti,10 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin tespit edilmesi,11 - Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,12 - Yönetim Kurulu'na kendi üyeleri arasından Murahhas Üye ve dışarıdan Murahhas Müdür ataması konusunda yetki verilmesi hususunun karara bağlanması,13 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasasılmesi,15 - 2020 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi,16 - 2020 yılında yapılan bağış ve yardımların ortakların bilgisine sunulması ve 2021 yılında yapılacak bağışların sınırının karara bağlanması,17 - Şirketimiz esas sözleşmesinin 6 maddesine ilişkin olarak SPK ve Ticaret Bakanlığı'nın ön izinleri çerçevesinde Genel Kurul ilanı ile birlikte duyurulmuş olan değişiklik önerisinin görüşülmesi18 - Şirketimiz esas sözleşmesinin 32 maddesine ilişkin olarak SPK ve Ticaret Bakanlığı'nın ön izinleri çerçevesinde Genel Kurul ilanı ile birlikte duyurulmuş olan değişiklik önerisinin görüşülmesi19 - 2021 yılında bütçeye göre oluşması beklenen kar için, kar payı avansı dağıtılma kararının Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun karara bağlanması20 - Geçmiş yıl zararlarının geçmiş yıl karlarına mahsup edilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun karara bağlanması21 - Dilek ve Temenniler22 - Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Emek Elektrik Olağan Genel Kurul İlanı ve Gündemi.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Emek Elektrik Sermaye Tavanı Artırımı.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 3 Esas Sözleşme Kar Payı Avansı Madde Değişikliği.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimiz 29.07.2021 günü saat:14:00'da Saracalar Mahallesi Özal Bulvarı No:224 Akyurt/Ankara adresinde yapılan 2020 Olağan Genel Kurul Toplantısında özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.1- Oy Toplama Memeurluğu'na Ali Çetin Çiçeklier, Tutanak Yazmanlığı'na İsmail Tengilimoğlu'nun seçilmesine karar verildi.2- Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine karar verildi.3-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi.4-Bağımsız Denetim Raporu müzakere edildi.5-2020 yılına ait Konsolide Bilanço Kar Zarar hesapları okundu müzakere edildi.6-Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı ibra edildi.7-2020 yılı zararla sonuçlandığı için kar payı dağıtılmamasına karar verildi.8- Yönetim Kurulu onaylı 2021 yılı çalışma programı müzakere edildi.9- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tesbiti yapıldı.10- 2021 yılı içerisinde Yönetim Kurulu Üyelerine görev süreleri boyunca ödenecek ücrete karar verildi.11- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine T.T.K.'nun 395.ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine karar verildi.12- T.T.K'nun 367. ve 370. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin kendlerii arasında Murahhas Üye ve dışarıdan Murahhas Müdür atanması konusunda yetki verilmesine karar verildi.13- Şirketin 2021 faaliyet dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzeltmeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. firmasına yaptırılmasına karar verildi.14-2020 yılında 3.kişiler lehine verilmiş teminat,rehin ve ipoteklerle ilgili olarak bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2020 mali tablolarımızın 17 sayılı dipnotunda yer almakta olduğu bilgisi verildi.15- 2020 yılı ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verildi.16-Yıl içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verildi. 2021 yılına ilişkin olarak şirketin yapacağı bağışların sınırının Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak şirketin net satış hasılatının binde üçünü (3/1.000) aşmayacak şekilde belirlenmesine karar verildi.17- Şirketimiz esas sözleşmesinin 6. maddesine ilişkin olarak SPK ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli ön izinler çerçevesinde değişikliklerin yapılmasına karar verildi.18- Şirketimiz esas sözleşmesinin 32. maddesine ilişkin olarak SPK ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli ön izinler çerçevesinde değişikliklerin yapılmasına karar verildi.19- 2021 yılında bütçeye göre oluşması beklenen kar için, kar payı avansı dağıtılma kararının Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine karar verildi.20- Geçmiş yıl zararlarının geçmiş yıl karlarına mahsup edilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesine karar verildi.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüKayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildiGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 06.08.2021Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 29.07.2021 Tarihli Genel Kurul Tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 3 Esas Sözleşme 6. Madde.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEK: 4 Esas Sözleşme 32. Madde.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955947BIST