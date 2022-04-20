***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
20.04.2022 14:48
***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ve Gündemi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 20.04.2022
Genel Kurul Tarihi 13.05.2022
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 12.05.2022
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe AKYURT
Adres Saracalar Mahallesi Özal Bulvarı No:224
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3 - 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
4 - 2021 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun Okunması
5 - 2021 yılı hesap dönemini içeren Bilânço, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
6 - 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
7 - 2021 yılı kar dağıtımına ilişkin yönetim kurulu teklifinin görüşülmesi,
8 - Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin belirlenmesi ve görev sürelerinin tespiti,
9 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin tespit edilmesi,
10 - Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
11 - Yönetim Kurulu'na kendi üyeleri arasından Murahhas Üye ve dışarıdan Murahhas Müdür ataması konusunda yetki verilmesi hususunun karara bağlanması,
12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Şirketimizin 2022 yılı hesaplarının denetimi için Yönetim Kurulu tarafından bir yıllığına seçilmiş bulunan Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun onaylanması,
13 - 2021 yılı içinde 3.Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14 - 2021 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
15 - 2021 yılında yapılan bağış ve yardımların ortakların bilgisine sunulması ve 2022 yılında yapılacak bağışların sınırının karara bağlanması,
16 - Dilek ve Temenniler
17 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Emek Elektrik Olağan Genel Kurul İlanı ve Gündemi .pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022290
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