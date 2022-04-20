***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ve Gündemi HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 20.04.2022Genel Kurul Tarihi 13.05.2022Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 12.05.2022Ülke TürkiyeŞehir ANKARAİlçe AKYURTAdres Saracalar Mahallesi Özal Bulvarı No:224Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,3 - 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,4 - 2021 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun Okunması5 - 2021 yılı hesap dönemini içeren Bilânço, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,6 - 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,7 - 2021 yılı kar dağıtımına ilişkin yönetim kurulu teklifinin görüşülmesi,8 - Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin belirlenmesi ve görev sürelerinin tespiti,9 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin tespit edilmesi,10 - Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,11 - Yönetim Kurulu'na kendi üyeleri arasından Murahhas Üye ve dışarıdan Murahhas Müdür ataması konusunda yetki verilmesi hususunun karara bağlanması,12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Şirketimizin 2022 yılı hesaplarının denetimi için Yönetim Kurulu tarafından bir yıllığına seçilmiş bulunan Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun onaylanması,13 - 2021 yılı içinde 3.Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,14 - 2021 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi,15 - 2021 yılında yapılan bağış ve yardımların ortakların bilgisine sunulması ve 2022 yılında yapılacak bağışların sınırının karara bağlanması,16 - Dilek ve Temenniler17 - Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Emek Elektrik Olağan Genel Kurul İlanı ve Gündemi .pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022290BIST