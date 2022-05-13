***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 20.04.2022Genel Kurul Tarihi 13.05.2022Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 12.05.2022Ülke TürkiyeŞehir ANKARAİlçe AKYURTAdres Saracalar Mahallesi Özal Bulvarı No:224Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,3 - 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,4 - 2021 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun Okunması5 - 2021 yılı hesap dönemini içeren Bilânço, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,6 - 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,7 - 2021 yılı kar dağıtımına ilişkin yönetim kurulu teklifinin görüşülmesi,8 - Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin belirlenmesi ve görev sürelerinin tespiti,9 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin tespit edilmesi,10 - Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,11 - Yönetim Kurulu'na kendi üyeleri arasından Murahhas Üye ve dışarıdan Murahhas Müdür ataması konusunda yetki verilmesi hususunun karara bağlanması,12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Şirketimizin 2022 yılı hesaplarının denetimi için Yönetim Kurulu tarafından bir yıllığına seçilmiş bulunan Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun onaylanması,13 - 2021 yılı içinde 3.Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,14 - 2021 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi,15 - 2021 yılında yapılan bağış ve yardımların ortakların bilgisine sunulması ve 2022 yılında yapılacak bağışların sınırının karara bağlanması,16 - Dilek ve Temenniler17 - Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Emek Elektrik Olağan Genel Kurul İlanı ve Gündemi .pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimiz 13.05.2022 günü saat:14:00'da Saracalar Mahallesi Özal Bulvarı No:224 Akyurt/Ankara adresinde yapılan 2021 Olağan Genel Kurul Toplantısında özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.1- Oy Toplama Memeurluğu'na Ali Çetin Çiçeklier, Tutanak Yazmanlığı'na Cemil Koray Ulgay'ın seçilmesine karar verildi.2- Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine karar verildi.3-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi.4-Bağımsız Denetim Raporu müzakere edildi.5-2021 yılına ait Konsolide Bilanço Kar Zarar hesapları okundu müzakere edildi.6-Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı ibra edildi.7-2021 yılı kar ile sonuçlanmasına rağmen geçmiş yıl zararları olduğu için kar payı dağıtılmamasına karar verildi. 8- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tesbiti yapıldı.9-2022 yılı içerisinde Yönetim Kurulu Üyelerine görev süreleri boyunca ödenecek ücrete karar verildi.10-Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine T.T.K.'nun 395.ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine oy çoğunlu ile karar verildi.11-T.T.K'nun 367. ve 370. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin kendlerii arasında Murahhas Üye ve dışarıdan Murahhas Müdür atanması konusunda yetki verilmesine karar verildi.12-Şirketin 2022 faaliyet dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzeltmeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. firmasına yaptırılmasına karar verildi.13-2021 yılında 3.kişiler lehine verilmiş teminat,rehin ve ipoteklerle ilgili olarak bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2020 mali tablolarımızın 17 sayılı dipnotunda yer almakta olduğu bilgisi verildi.14-2021 yılı ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verildi.15-Yıl içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verildi. 2022 yılına ilişkin olarak şirketin yapacağı bağışların sınırının Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak şirketin net satış hasılatının binde üçünü (3/1.000) aşmayacak şekilde belirlenmesine karar verildi.16-Dilek ve Temennilerde Organize Sanayi Bölgesindeki arsa yatırımı için Yönetim Kurulundan çalışması temennisinde bulunuldu.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 13.05.2022 Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030267BIST