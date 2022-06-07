***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Genel Kurul TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 20.04.2022Genel Kurul Tarihi 13.05.2022Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 12.05.2022Ülke TürkiyeŞehir ANKARAİlçe AKYURTAdres Saracalar Mahallesi Özal Bulvarı No:224Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,3 - 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,4 - 2021 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun Okunması5 - 2021 yılı hesap dönemini içeren Bilânço, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,6 - 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,7 - 2021 yılı kar dağıtımına ilişkin yönetim kurulu teklifinin görüşülmesi,8 - Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin belirlenmesi ve görev sürelerinin tespiti,9 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin tespit edilmesi,10 - Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,11 - Yönetim Kurulu'na kendi üyeleri arasından Murahhas Üye ve dışarıdan Murahhas Müdür ataması konusunda yetki verilmesi hususunun karara bağlanması,12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Şirketimizin 2022 yılı hesaplarının denetimi için Yönetim Kurulu tarafından bir yıllığına seçilmiş bulunan Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun onaylanması,13 - 2021 yılı içinde 3.Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,14 - 2021 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi,15 - 2021 yılında yapılan bağış ve yardımların ortakların bilgisine sunulması ve 2022 yılında yapılacak bağışların sınırının karara bağlanması,16 - Dilek ve Temenniler17 - Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Emek Elektrik Olağan Genel Kurul İlanı ve Gündemi .pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimiz 13.05.2022 günü saat:14:00'da Saracalar Mahallesi Özal Bulvarı No:224 Akyurt/Ankara adresinde yapılan 2021 Olağan Genel Kurul Toplantısında özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.1- Oy Toplama Memeurluğu'na Ali Çetin Çiçeklier, Tutanak Yazmanlığı'na Cemil Koray Ulgay'ın seçilmesine karar verildi.2- Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine karar verildi.3-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi.4-Bağımsız Denetim Raporu müzakere edildi.5-2021 yılına ait Konsolide Bilanço Kar Zarar hesapları okundu müzakere edildi.6-Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı ibra edildi.7-2021 yılı kar ile sonuçlanmasına rağmen geçmiş yıl zararları olduğu için kar payı dağıtılmamasına karar verildi. 8- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tesbiti yapıldı.9-2022 yılı içerisinde Yönetim Kurulu Üyelerine görev süreleri boyunca ödenecek ücrete karar verildi.10-Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine T.T.K.'nun 395.ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine oy çoğunlu ile karar verildi.11-T.T.K'nun 367. ve 370. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin kendlerii arasında Murahhas Üye ve dışarıdan Murahhas Müdür atanması konusunda yetki verilmesine karar verildi.12-Şirketin 2022 faaliyet dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzeltmeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. firmasına yaptırılmasına karar verildi.13-2021 yılında 3.kişiler lehine verilmiş teminat,rehin ve ipoteklerle ilgili olarak bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2020 mali tablolarımızın 17 sayılı dipnotunda yer almakta olduğu bilgisi verildi.14-2021 yılı ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verildi.15-Yıl içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verildi. 2022 yılına ilişkin olarak şirketin yapacağı bağışların sınırının Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak şirketin net satış hasılatının binde üçünü (3/1.000) aşmayacak şekilde belirlenmesine karar verildi.16-Dilek ve Temennilerde Organize Sanayi Bölgesindeki arsa yatırımı için Yönetim Kurulundan çalışması temennisinde bulunuldu.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 07.06.2022Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 13.05.2022 Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035281BIST