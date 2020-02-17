***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.02.2020 17:41
***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2019-31.12.2019
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Çubuk Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
4.Dönem Geçici Vergi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/02/2020
Açıklamalar
Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanmış ekteki 01.01.2019-31.12.2019 dönemine ait Gelir Tablosu, Kurum Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulmuş olup, Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819582
BIST
17:30120.843
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 691,90
|Açılış
|: 120.982
|
|Önceki Kapanış
|: 120.151
|
121.242
En Düşük
120.561
17:306,0523
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0020
|Açılış
|: 6,0490
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0510
|
6,0586
En Düşük
6,0370
17:306,5599
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0012
|Açılış
|: 6,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5570
|
6,5747
En Düşük
6,5445
17:30307,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,25
|Açılış
|: 307,83
|
|Önceki Kapanış
|: 308,09
|
308,68
En Düşük
306,62
BIST En Aktif Hisseler
|TSPOR
|5,56
|302.276.269
|% 19,31
|
|GUBRF
|18,22
|367.863.806
|% 16,72
|
|GSRAY
|3,36
|1.019.262.967
|% 16,67
|
|KUTPO
|10,75
|86.581.240
|% 14,12
|
|YKGYO
|3,54
|28.679.737
|% 13,83
|
|ARDYZ
|15,86
|34.778.885
|% -11,89
|
|ERBOS
|24,62
|19.792.184
|% -10,41
|
|HUBVC
|39,58
|54.275.524
|% -8,34
|
|QNBFL
|141,70
|3.482.914
|% -7,99
|
|TLMAN
|13,07
|58.085.942
|% -7,11
|
|ASELS
|28,92
|1.912.361.864
|% -0,55
|
|THYAO
|15,24
|1.763.431.780
|% 2,35
|
|GSRAY
|3,36
|1.019.262.967
|% 16,67
|
|ODAS
|2,33
|975.182.385
|% 8,37
|
|PETKM
|4,16
|515.343.031
|% 0,24
|
|ODAS
|2,33
|975.182.385
|% 8,37
|
|GSRAY
|3,36
|1.019.262.967
|% 16,67
|
|KRDMD
|2,97
|471.335.375
|% 2,41
|
|PETKM
|4,16
|515.343.031
|% 0,24
|
|BJKAS
|2,95
|350.438.860
|% 2,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8472
|7,8866
|% -0,37
|
|Frank
|6,1375
|6,1744
|% -0,06
|
|Riyal
|1,6081
|1,6161
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.582
|1.582
|-0,65
|
|Altın Gr.
|308
|308
|-0,20
|
|Cumhuriyet
|2.038
|2.068
|3,00
|
|Tam
|2.029
|2.080
|-1,11
|
|Yarım
|981
|1.006
|-0,53
|
|Çeyrek
|492
|503
|-0,27
|
|Gümüş.Ons
|17,77
|17,82
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|0,02
|
|B. Petrol
|57,23
|57,23
|-0,10
|
Seans Raporu
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