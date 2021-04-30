***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
30.04.2021 15:58
***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020-31.12.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Çubuk Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2020 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
30/04/2021
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ilişkin Kurumlar Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne sunulan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş , Bilanço ve Gelir Tablomuz ekli pdf dosyasında sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933383
BIST
17:321.404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,70
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.406
En Düşük
1.396
17:328,3047
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,1017
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3072
En Düşük
8,1830
17:3210,0372
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0734
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0453
En Düşük
9,9251
17:32472,65
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 5,40
|Açılış
|: 472,65
|
|Önceki Kapanış
|: 467,25
|
472,96
En Düşük
466,05
BIST En Aktif Hisseler17:32
|GOZDE
|7,37
|167.724.996
|% 10,00
|
|FORMT
|1,32
|14.515.875
|% 10,00
|
|INTEM
|44,26
|8.675.083
|% 9,99
|
|MERIT
|253,30
|1.265.924
|% 9,99
|
|KSTUR
|292,00
|823.203
|% 9,98
|
|VAKFN
|26,28
|106.628.518
|% -10,00
|
|KRTEK
|11,70
|71.353.143
|% -10,00
|
|UZERB
|45,18
|642.042
|% -10,00
|
|MMCAS
|7,04
|1.202.035
|% -9,97
|
|FRIGO
|27,44
|96.111.919
|% -9,14
|
|KOZAL
|113,20
|1.272.628.315
|% 4,43
|
|EREGL
|19,36
|1.008.155.421
|% 0,52
|
|PETKM
|6,77
|832.921.079
|% 1,04
|
|THYAO
|12,16
|820.404.338
|% 1,50
|
|GARAN
|7,21
|706.699.443
|% -0,28
|
|PETKM
|6,77
|832.921.079
|% 1,04
|
|EKGYO
|1,82
|218.006.642
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,10
|239.600.852
|% 0,00
|
|GARAN
|7,21
|706.699.443
|% -0,28
|
|KRDMD
|7,17
|593.926.785
|% 0,70
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2976
|8,3047
|% 1,24
|
|Euro
|10,0133
|10,0372
|% 0,74
|
|Sterlin
|11,4819
|11,5395
|% 0,73
|
|Frank
|9,0823
|9,1370
|% 1,09
|
|Riyal
|2,2079
|2,2190
|% 1,28
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.772
|-0,99
|
|Altın Gr.
|473
|473
|5,40
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,11
|26,14
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,97
|6,98
|0,09
|
|B. Petrol
|66,72
|66,72
|-1,33
|
Seans Raporu
17:32
daha fazla
-
17:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TCELL, TSKB, TKFEN
-
17:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 53 artarak (% 0.04 ) 1, 213
-
17:47
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GOZDE, PRKME, TIRE, BERA, INTEM, FORMT, CANTE, BJKAS, DAGHL, MERIT
-
17:47
TIRE, HURGZ, OTKAR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:47
ALCAR, BRMEN, KERVN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında