***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.08.2021 11:22
***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021-30.06.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Çubuk Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2021 Yılı 2.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/08/2021
Açıklamalar
Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanmış ekteki 01.01.2021-30.06.2021 dönemine ait Gelir Tablosu Kurum Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulmuş olup, Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958557
BIST
12:341.455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,15
|Açılış
|: 1.454
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.457
En Düşük
1.450
12:348,4192
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0347
|Açılış
|: 8,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4730
|
8,4900
En Düşük
8,3869
12:349,9201
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0485
|Açılış
|: 9,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0025
En Düşük
9,8839
12:34484,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,97
|Açılış
|: 484,90
|
|Önceki Kapanış
|: 485,87
|
489,19
En Düşük
483,58
BIST En Aktif Hisseler12:34
|IZFAS
|7,50
|5.165.253
|% 9,97
|
|PENTA
|79,00
|22.781.352
|% 9,95
|
|UFUK
|20,44
|413.297
|% 9,72
|
|ADESE
|1,39
|18.803.625
|% 9,45
|
|ECZYT
|44,76
|113.201.371
|% 7,49
|
|IDEAS
|41,32
|1.610.158
|% -9,98
|
|DAGI
|3,45
|48.097.495
|% -9,92
|
|AYES
|19,40
|19.497
|% -7,79
|
|IDGYO
|2,82
|8.090.455
|% -7,54
|
|KSTUR
|210,90
|201.199
|% -6,93
|
|PETKM
|6,08
|525.057.447
|% 1,00
|
|GARAN
|9,43
|494.393.618
|% 0,32
|
|ARCLK
|34,04
|401.208.814
|% 2,96
|
|KRDMD
|8,26
|344.610.855
|% 0,24
|
|SISE
|8,73
|276.513.880
|% 1,04
|
|PETKM
|6,08
|525.057.447
|% 1,00
|
|MRGYO
|1,10
|64.770.099
|% 0,00
|
|GARAN
|9,43
|494.393.618
|% 0,32
|
|YKBNK
|2,54
|119.662.320
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,26
|344.610.855
|% 0,24
|
|12:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4161
|8,4192
|% -0,41
|
|Euro
|9,9154
|9,9201
|% -0,49
|
|Sterlin
|11,5763
|11,6343
|% -0,79
|
|Frank
|9,1913
|9,2467
|% -0,41
|
|Riyal
|2,2359
|2,2471
|% -0,52
|
|12:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.794
|6,15
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-1,05
|
|Cumhuriyet
|3.221
|3.270
|-5,00
|
|Tam
|3.202
|3.283
|-5,56
|
|Yarım
|1.548
|1.588
|-2,69
|
|Çeyrek
|776
|794
|-1,35
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,91
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|-0,03
|
|B. Petrol
|69,19
|69,19
|-0,32
|