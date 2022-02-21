***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
21.02.2022 16:54
***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021-31.12.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Ankara Kurumlar Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2021 yılı 4.dönem Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
21/02/2022
Açıklamalar
Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanmış ekteki 01.01.2021-31.12.2021 dönemine ait Gelir Tablosu Kurum Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulmuş olup, Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003181
BIST
16:532.028
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -4,17
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.032
|
2.061
En Düşük
2.015
16:5313,6571
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0093
|Açılış
|: 13,6420
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6380
|
13,7427
En Düşük
13,5805
16:5315,4758
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0106
|Açılış
|: 15,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4300
|
15,5307
En Düşük
15,4133
16:53831,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,73
|Açılış
|: 831,70
|
|Önceki Kapanış
|: 832,47
|
840,30
En Düşük
825,14
BIST En Aktif Hisseler16:51
|LKMNH
|14,63
|41.948.253
|% 10,00
|
|DERHL
|5,72
|26.673.353
|% 10,00
|
|OTKAR
|455,90
|333.592.312
|% 9,99
|
|MERIT
|37,14
|48.736.502
|% 9,95
|
|AVHOL
|6,27
|16.813.478
|% 9,23
|
|BASCM
|3,08
|5.666.607
|% -35,83
|
|CEOEM
|15,31
|24.049.037
|% -9,99
|
|PKENT
|519,20
|1.254.906
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,24
|1.356.159
|% -9,97
|
|SANEL
|8,07
|3.339.103
|% -9,93
|
|THYAO
|29,16
|3.913.826.402
|% -0,82
|
|KRDMD
|11,65
|1.069.093.539
|% -0,77
|
|YKBNK
|4,04
|928.453.016
|% 0,25
|
|EREGL
|28,34
|843.435.306
|% 0,00
|
|GARAN
|11,79
|771.194.394
|% -0,42
|
|YKBNK
|4,04
|928.453.016
|% 0,25
|
|KARSN
|3,96
|558.298.687
|% 9,09
|
|THYAO
|29,16
|3.913.826.402
|% -0,82
|
|ODAS
|1,35
|169.392.630
|% -0,74
|
|KRDMD
|11,65
|1.069.093.539
|% -0,77
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6518
|13,6581
|% 0,08
|
|Euro
|15,4672
|15,4761
|% 0,07
|
|Sterlin
|18,5116
|18,6045
|% 0,06
|
|Frank
|14,8218
|14,9111
|% 0,46
|
|Riyal
|3,6267
|3,6449
|% 0,01
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.896
|-1,69
|
|Altın Gr.
|832
|832
|-0,01
|
|Cumhuriyet
|5.531
|5.614
|-9,00
|
|Tam
|5.507
|5.644
|-7,60
|
|Yarım
|2.662
|2.730
|-3,68
|
|Çeyrek
|1.335
|1.365
|-1,84
|
|Gümüş.Ons
|23,79
|23,82
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,44
|10,46
|-0,05
|
|B. Petrol
|91,86
|91,86
|0,47
|
Seans Raporu
16:51
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17:03XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 45 kaybederek (% -0.24 ) 1, 824
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17:03
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KAPLM, CEOEM, SANEL, PKENT
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17:03
METRO, OTKAR, DENGE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:03
ATSYH, KAPLM, CEOEM değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:03
Bu seansda işlem gören 260 hisse senedinden 79 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 164 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 17 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem