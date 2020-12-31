***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.12.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale Konusu2.500 adet Harici Yağlı Ölçü Transformatörüİhaleyi Açan TarafTürkiye Elektrik İletim A.Ş.İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı03.12.2020 /030Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarSet Elektromekanik Sanayi ve Tic.A.Ş.Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı%85İhaleye Teklif Verme Tarihi09/12/2020İhalenin Sonuçlandığı Tarih31/12/2020İhale Sonucuİhale kısmen ortaklığımızın lehine sonuçlanmıştır.İhale Bedeli251.000.000 TLİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım109.019.300 TLOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)%113AçıklamalarTürkiye Elektrik İletim A.Ş.'nin 09.12.2020 tarihinde 2.500 adet Harici Yağlı Ölçü Transformatörü ihalesi yapılmıştı. Sözkonusu ihale kısmen lehimize sonuçlanmış olup, sözleşme 31.12.2020 (bugün) imzalanmıştır. Sözleşme konusu üretimlerin 2021 yılı içinde teslim edilmesi öngörülmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896013BIST