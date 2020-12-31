***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
31.12.2020 13:04
***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
2.500 adet Harici Yağlı Ölçü Transformatörü
İhaleyi Açan Taraf
Türkiye Elektrik İletim A.Ş.
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
03.12.2020 /030
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
Set Elektromekanik Sanayi ve Tic.A.Ş.
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
%85
İhaleye Teklif Verme Tarihi
09/12/2020
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
31/12/2020
İhale Sonucu
İhale kısmen ortaklığımızın lehine sonuçlanmıştır.
İhale Bedeli
251.000.000 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
109.019.300 TL
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
%113
Açıklamalar
Türkiye Elektrik İletim A.Ş.'nin 09.12.2020 tarihinde 2.500 adet Harici Yağlı Ölçü Transformatörü ihalesi yapılmıştı. Sözkonusu ihale kısmen lehimize sonuçlanmış olup, sözleşme 31.12.2020 (bugün) imzalanmıştır. Sözleşme konusu üretimlerin 2021 yılı içinde teslim edilmesi öngörülmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896013
BIST
15:231.477
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -2,58
|Açılış
|: 1.481
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480
|
1.484
En Düşük
1.472
15:237,4356
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0524
|Açılış
|: 7,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3750
|
7,4936
En Düşük
7,3424
15:239,1269
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0628
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0650
|
9,2087
En Düşük
9,0285
15:23451,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,48
|Açılış
|: 451,95
|
|Önceki Kapanış
|: 449,47
|
456,51
En Düşük
446,12
BIST En Aktif Hisseler15:23
|MAALT
|111,10
|41.351.191
|% 10,00
|
|KSTUR
|157,30
|511.594
|% 10,00
|
|CRFSA
|78,15
|75.963.646
|% 9,99
|
|PSDTC
|19,71
|21.132.059
|% 9,99
|
|PSDTC
|19,71
|21.132.059
|% 9,99
|
|ISATR
|203.315,00
|203.315
|% -10,00
|
|PAMEL
|21,32
|805.330
|% -9,97
|
|ARZUM
|24,62
|1.203.785.502
|% -9,95
|
|BRMEN
|3,46
|884.573
|% -9,90
|
|SODSN
|26,20
|286.279
|% -9,53
|
|GUBRF
|86,50
|2.463.074.425
|% 2,91
|
|ARZUM
|24,62
|1.203.785.502
|% -9,95
|
|SISE
|7,35
|1.189.780.242
|% 0,96
|
|GARAN
|10,33
|856.264.931
|% -0,39
|
|ZOREN
|2,83
|580.336.390
|% 4,81
|
|ZOREN
|2,83
|580.336.390
|% 4,81
|
|SISE
|7,35
|1.189.780.242
|% 0,96
|
|EKGYO
|2,14
|283.464.167
|% -0,47
|
|ISGYO
|2,52
|270.257.013
|% 9,09
|
|TSKB
|1,79
|197.408.376
|% -0,56
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4265
|7,4356
|% 0,71
|
|Euro
|9,1120
|9,1269
|% 0,69
|
|Sterlin
|10,1037
|10,1543
|% 0,79
|
|Frank
|8,3876
|8,4382
|% 0,61
|
|Riyal
|1,9718
|1,9816
|% 0,49
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.894
|0,16
|
|Altın Gr.
|452
|452
|2,44
|
|Cumhuriyet
|3.002
|3.047
|43,00
|
|Tam
|2.988
|3.066
|45,36
|
|Yarım
|1.444
|1.483
|21,94
|
|Çeyrek
|724
|741
|10,97
|
|Gümüş.Ons
|26,45
|26,49
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|-0,00
|
|B. Petrol
|51,12
|51,12
|-0,51
|
Seans Raporu
15:23
daha fazla
-
15:37XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 24 kaybederek (% -0.26 ) 1, 638
-
15:37
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GUBRF, ARZUM, SISE
-
15:37XU100
Endeks 1, 477 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 16 altında . İşlem hacmi 16, 807.00 milyon TL de
-
15:35BRSAN
Yüzde -3.64 oranında düşüşle 27.56 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 969, 554 adet işlem
-
15:34NUHCM
Yüzde -3.30 oranında düşüşle 49.22 lira fiyatla işlem gören hissede 878, 794 adet işlem