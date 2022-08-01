***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.12.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale KonusuTeiaş Harici Yağlı Ölçü Transformatörü İhalesi Ek Siparişİhaleyi Açan TarafTürkiye Elektrik İletim A.Ş.İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı03.12.2020/030Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarSet Elektromekanik Sanayi ve Tic.A.Ş.Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı%85İhaleye Teklif Verme Tarihi09/12/2020İhalenin Sonuçlandığı Tarih29/07/2022İhale Sonucu216 adet ek sipariş alınmıştır.İhale Bedeli25.617.200TLİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım21.771.620TLOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)%9,19AçıklamalarTürkiye Elektrik İletim A.Ş.'nin 09.12.2020 tarihinde 2.500 adet Harici Yağlı Ölçü Transformatörü ihalesi yapılmıştı. Söz konusu ihale kısmen lehimize sonuçlanmış olup, sözleşme 31.12.2020 tarihinde imzalanmıştı. Ortaklığımız, aynı ihale kapsamında, 216 adet daha Harici Yağlı Transformatör üretim ve teslimatı için, Ek Sipariş imzalamak üzere 29/7/2022 tarihinde sözleşmeye davet edilmiştir.Ek Siparişin tamamı 2022 yılı içerisinde teslim edilecek ve sonuçları finansal tablolarımıza yansıyacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050140BIST