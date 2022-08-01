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***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

01.08.2022 09:51
***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu


***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.12.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İhale Konusu
Teiaş Harici Yağlı Ölçü Transformatörü İhalesi Ek Sipariş
İhaleyi Açan Taraf
Türkiye Elektrik İletim A.Ş.
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
03.12.2020/030
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
Set Elektromekanik Sanayi ve Tic.A.Ş.
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
%85
İhaleye Teklif Verme Tarihi
09/12/2020
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
29/07/2022
İhale Sonucu
216 adet ek sipariş alınmıştır.
İhale Bedeli
25.617.200TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
21.771.620TL
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
%9,19
Açıklamalar

   Türkiye Elektrik İletim A.Ş.'nin 09.12.2020 tarihinde 2.500 adet Harici Yağlı Ölçü Transformatörü ihalesi yapılmıştı. Söz konusu ihale kısmen lehimize sonuçlanmış olup, sözleşme 31.12.2020 tarihinde imzalanmıştı. Ortaklığımız, aynı ihale kapsamında, 216 adet daha Harici Yağlı Transformatör üretim ve teslimatı için, Ek Sipariş imzalamak üzere  29/7/2022 tarihinde sözleşmeye davet edilmiştir.
Ek Siparişin tamamı 2022 yılı içerisinde teslim edilecek ve sonuçları finansal tablolarımıza yansıyacaktır. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050140


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YBTAS 22.880,00 274.560 % 10,00  
CANTE 57,45 23.834.187 % 9,95  
ICBCT 6,87 35.535.072 % 9,92  
FLAP 4,74 35.258.209 % 9,72  
NTGAZ 12,24 29.521.395 % 8,51  
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Altın Gr. 1.018 1.018 0,40  
Cumhuriyet 6.748 6.850 38,00  
Tam 6.781 6.842 8,00  
Yarım 3.304 3.345 4,00  
Çeyrek 1.657 1.672 2,00  
Gümüş.Ons 20,20 20,23 -0,14  
Gümüş Gr. 11,67 11,68 -0,06  
B. Petrol 104 104 0,12  
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