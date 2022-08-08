***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
08.08.2022 15:33
***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
Teiaş Harici Yağlı Ölçü Transformatörü İhalesi Ek Sipariş
İhaleyi Açan Taraf
Türkiye Elektrik İletim A.Ş.
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
03.12.2020/030
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
Set Elektromekanik Sanayi ve Tic.A.Ş.
Grup Olarak İhaleye Girilmesi
16:472.794
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 43,69
|Açılış
|: 2.759
|
|Önceki Kapanış
|: 2.750
|
2.799
En Düşük
2.759
16:4717,9610
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0488
|Açılış
|: 18,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9902
En Düşük
17,8708
16:4718,3281
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0868
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3520
En Düşük
18,1988
16:471.028,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 5,51
|Açılış
|: 1.028,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,97
|
1.031,95
En Düşük
1.019,43
BIST En Aktif Hisseler16:45
|YBTAS
|28.677,00
|1.495.263
|% 10,00
|
|NETAS
|22,24
|41.828.129
|% 9,99
|
|DAPGM
|38,96
|59.078.830
|% 9,99
|
|GSRAY
|4,74
|193.739.060
|% 9,98
|
|KONKA
|23,14
|152.696.596
|% 9,98
|
|ASUZU
|267,30
|15.872.007
|% -10,00
|
|KZBGY
|39,94
|26.941.985
|% -9,96
|
|HUNER
|3,29
|213.916.963
|% -9,86
|
|SNGYO
|4,05
|235.680.394
|% -9,80
|
|BRKO
|1,78
|2.225.369
|% -9,64
|
|THYAO
|58,90
|3.954.652.883
|% 1,20
|
|EKGYO
|3,47
|2.282.723.033
|% -0,86
|
|EREGL
|28,50
|1.816.383.395
|% 3,34
|
|SISE
|23,96
|1.519.198.800
|% 2,39
|
|AKBNK
|9,29
|1.348.931.336
|% -0,85
|
|EKGYO
|3,47
|2.282.723.033
|% -0,86
|
|SKBNK
|2,38
|805.561.630
|% 7,69
|
|TSKB
|3,26
|1.082.476.865
|% 2,52
|
|YKBNK
|5,20
|1.222.436.120
|% -0,76
|
|DOHOL
|4,23
|711.576.243
|% 2,67
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9469
|17,9590
|% 0,26
|
|Euro
|18,3111
|18,3285
|% 0,48
|
|Sterlin
|21,6773
|21,7860
|% 0,56
|
|Frank
|18,6905
|18,8031
|% 0,77
|
|Riyal
|4,7591
|4,7830
|% 0,14
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|8,47
|
|Altın Gr.
|1.028
|1.028
|4,76
|
|Cumhuriyet
|6.870
|6.974
|24,00
|
|Tam
|6.894
|6.947
|-43,00
|
|Yarım
|3.359
|3.396
|-22,00
|
|Çeyrek
|1.685
|1.698
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|20,42
|20,45
|0,54
|
|Gümüş Gr.
|11,76
|11,78
|0,31
|
|B. Petrol
|94,92
|94,92
|0,00
|
Seans Raporu
16:45
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17:00GARFA
Yüzde 9.22 oranında artışla 15.28 lira fiyatla işlem gören hissede 520, 985 adet işlem
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16:59
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