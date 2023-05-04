***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
04.05.2023 14:02
***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
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Bildirim İçeriği
İhale Konusu
TOPLAM 1150 ADET AYIRICI, TOPRAK BIÇAĞI VE YEDEK MALZEMELERİ ALIM İŞİ
İhaleyi Açan Taraf
Türkiye Elelktrik İletim A.Ş. Gnel Müdürlüğü
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
Set Elektromekanik A.Ş.
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
%85
İhaleye Teklif Verme Tarihi
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
İhale Sonucu
300 Adet 170KV Ayırıcı ve Yedek Malzemeleri kısmında en avantajlı fiyatı vererek 1. olunmuştur.
İhale Bedeli
77.985.840 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
66.287.964
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
0,26
Açıklamalar
Şirketimiz, TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından 04/05/2023 tarihinde gerçekleştirilen, 2023/290730 ihale kayıt numaralı ‘'Toplam 1150 Adet Ayırıcı, Toprak Bıçağı ve Yedek Malzemeleri Alım İşi'' konulu ihaleye katılmış ve ‘'300 Adet 170KV Ayırıcı ve Yedek Malzemeleri '' kısmında en avantajlı fiyatı vererek 1. olmuştur. İhale baz bedeli 77.985.840 TL'dir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146781
BIST