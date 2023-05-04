***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale KonusuTOPLAM 1150 ADET AYIRICI, TOPRAK BIÇAĞI VE YEDEK MALZEMELERİ ALIM İŞİİhaleyi Açan TarafTürkiye Elelktrik İletim A.Ş. Gnel Müdürlüğüİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarSet Elektromekanik A.Ş.Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı%85İhaleye Teklif Verme Tarihiİhalenin Sonuçlandığı Tarihİhale Sonucu300 Adet 170KV Ayırıcı ve Yedek Malzemeleri kısmında en avantajlı fiyatı vererek 1. olunmuştur.İhale Bedeli77.985.840 TLİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım66.287.964Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)0,26AçıklamalarŞirketimiz, TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından 04/05/2023 tarihinde gerçekleştirilen, 2023/290730 ihale kayıt numaralı ‘'Toplam 1150 Adet Ayırıcı, Toprak Bıçağı ve Yedek Malzemeleri Alım İşi'' konulu ihaleye katılmış ve ‘'300 Adet 170KV Ayırıcı ve Yedek Malzemeleri '' kısmında en avantajlı fiyatı vererek 1. olmuştur. İhale baz bedeli 77.985.840 TL'dir.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146781BIST