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***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

07.06.2023 16:43
***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu


***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.05.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İhale Konusu
TOPLAM 1150 ADET AYIRICI, TOPRAK BIÇAĞI VE YEDEK MALZEMELERİ ALIM İŞİ
İhaleyi Açan Taraf
Türkiye Elelktrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
Set Elektromekanik A.Ş.
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
%85
İhaleye Teklif Verme Tarihi
-
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
-
İhale Sonucu
300 Adet 170KV Ayırıcı ve Yedek Malzemeleri kısmında en avantajlı fiyatı vererek 1. olunmuştur.
İhale Bedeli
77.985.840 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
66.287.964 TL
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
0,26
Açıklamalar

Şirketimiz, TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından 04/05/2023 tarihinde gerçekleştirilen, 2023/290730 ihale kayıt numaralı ‘'Toplam 1150 Adet Ayırıcı, Toprak Bıçağı ve Yedek Malzemeleri Alım İşi'' konulu ihaleye katılmış ve ‘'300 Adet 170KV Ayırıcı ve Yedek Malzemeleri '' kısmında en avantajlı fiyatı vererek 1. olmuştur. İhale baz bedeli 77.985.840 TL'dir.
Ortaklığımız 07.06.2023 tarihinde TEİAŞ ile 77.985.840 TL tutarlı tedarik sözleşmesini karşılıklı imzalamıştır. Projenin 2023 sonuna kadar tamamlanması ve sonuçlarının finansal tablolara 2023 sonu itibariyle yansıması beklenmektedir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156778


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DOCO 2.990,50 37.655.603 % 10,00  
EMNIS 48,84 1.649.199 % 10,00  
SNPAM 13,09 1.251.775 % 10,00  
HURGZ 4,40 57.742.395 % 10,00  
ALFAS 369,80 128.757.704 % 9,99  
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Altın Gr. 1.451 1.451 89,78  
Cumhuriyet 9.836 9.985 602,00  
Tam 9.779 10.046 611,62  
Yarım 4.753 4.878 251,00  
Çeyrek 2.369 2.439 126,00  
Gümüş.Ons 23,45 23,47 -0,13  
Gümüş Gr. 17,52 17,54 1,17  
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