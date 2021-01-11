***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)
11.01.2021 14:29
***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (SPK Onayına Sunulan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 100.000.000 TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 24.300.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 50.700.000TL (%208,64197 oranında) artırılarak 75.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verildiği 25.12.2020 tarihinde açıklanmıştı.
Bu kapsamda, bedelli sermaye artırımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na 11.01.2021 tarihinde başvuru yapılmış olup, Kurulca onaylanmamış taslak İzahname ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899880
BIST
15:471.550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 9,31
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.537
15:477,4493
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,0761
|Açılış
|: 7,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
15:479,0672
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0416
|Açılış
|: 9,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
15:47441,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 3,09
|Açılış
|: 441,21
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler15:47
|FROTO
|148,50
|218.193.357
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.651.263
|% 10,00
|
|TURGG
|146,30
|91.135.679
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|17.940.472
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|44.829.619
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|BRYAT
|470,00
|6.780.626
|% -9,62
|
|KOZAL
|122,30
|2.658.638.002
|% 2,77
|
|EKGYO
|2,55
|1.307.383.975
|% 0,39
|
|SKBNK
|1,66
|954.155.260
|% 3,11
|
|TCELL
|17,09
|855.569.230
|% 1,42
|
|KOZAA
|17,23
|785.963.901
|% 5,19
|
|SKBNK
|1,66
|954.155.260
|% 3,11
|
|EKGYO
|2,55
|1.307.383.975
|% 0,39
|
|TSKB
|1,83
|231.696.838
|% -0,54
|
|ODAS
|3,97
|425.159.600
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,96
|303.762.258
|% 1,72
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4450
|7,4493
|% 1,03
|
|Euro
|9,0603
|9,0672
|% 0,46
|
|Sterlin
|10,0044
|10,0545
|% 0,34
|
|Frank
|8,3239
|8,3740
|% 0,34
|
|Riyal
|1,9772
|1,9871
|% 0,91
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.845
|-2,81
|
|Altın Gr.
|441
|441
|3,34
|
|Cumhuriyet
|2.931
|2.975
|-38,00
|
|Tam
|2.917
|2.990
|-33,24
|
|Yarım
|1.410
|1.447
|-16,08
|
|Çeyrek
|707
|723
|-8,04
|
|Gümüş.Ons
|24,89
|24,93
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|5,95
|5,96
|-0,04
|
|B. Petrol
|55,37
|55,37
|-0,62
|