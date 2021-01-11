***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)









***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (SPK Onayına Sunulan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 100.000.000 TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 24.300.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 50.700.000TL (%208,64197 oranında) artırılarak 75.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verildiği 25.12.2020 tarihinde açıklanmıştı.Bu kapsamda, bedelli sermaye artırımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na 11.01.2021 tarihinde başvuru yapılmış olup, Kurulca onaylanmamış taslak İzahname ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899880BIST