***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)
29.07.2022 15:26
***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )
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Türkçe
İzahname (SPK Onayına Sunulan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.06.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 300.000.000 TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 75.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 82.500.000TL (%110 oranında) artırılarak 157.500.000 TL'ye çıkarılmasına karar verildiği 22.07.2022 tarihinde açıklanmıştı.
Bu kapsamda, bedelli sermaye artırımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na 29.07.2022 tarihinde başvuru yapılmış olup, Kurulca onaylanmamış taslak İzahname ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049221
BIST
16:202.581
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 37,75
|Açılış
|: 2.548
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.586
En Düşük
2.539
16:2017,9257
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0034
|Açılış
|: 17,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9400
|
18,0233
En Düşük
17,7581
16:2018,2214
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0550
|Açılış
|: 18,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,4112
En Düşük
18,1581
16:201.012,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,31
|Açılış
|: 1.012,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.012,59
|
1.019,68
En Düşük
1.007,15
BIST En Aktif Hisseler16:20
|UTPYA
|12,23
|1.190.325
|% 9,98
|
|UZERB
|38,56
|1.297.532
|% 9,98
|
|KRPLS
|5,65
|550.665.718
|% 9,92
|
|BEYAZ
|11,20
|18.867.191
|% 9,91
|
|IHGZT
|0,78
|31.551.187
|% 9,86
|
|KZBGY
|70,85
|12.081.640
|% -9,97
|
|EMNIS
|35,96
|953.223
|% -9,96
|
|BRKO
|2,23
|2.425.978
|% -9,72
|
|LIDFA
|9,20
|42.608.182
|% -6,41
|
|DOBUR
|62,00
|11.711.497
|% -4,47
|
|THYAO
|50,15
|2.284.997.752
|% 0,91
|
|FROTO
|303,20
|1.224.037.852
|% 6,39
|
|SISE
|21,56
|1.163.142.130
|% 1,51
|
|AKBNK
|8,62
|956.411.891
|% 1,29
|
|TUPRS
|265,00
|898.149.005
|% 2,99
|
|EKGYO
|3,10
|677.575.228
|% -1,59
|
|SKBNK
|1,71
|286.395.879
|% 6,21
|
|YKBNK
|4,73
|715.050.602
|% 1,94
|
|AKBNK
|8,62
|956.411.891
|% 1,29
|
|ODAS
|3,70
|372.920.877
|% -0,54
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9218
|17,9257
|% 0,02
|
|Euro
|18,2080
|18,2214
|% -0,30
|
|Sterlin
|21,5846
|21,6929
|% -0,87
|
|Frank
|18,6114
|18,7235
|% -0,51
|
|Riyal
|4,7573
|4,7812
|% -0,06
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.758
|2,22
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.013
|0,54
|
|Cumhuriyet
|6.708
|6.809
|-1,00
|
|Tam
|6.737
|6.793
|-41,00
|
|Yarım
|3.283
|3.321
|-20,00
|
|Çeyrek
|1.646
|1.660
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,96
|19,99
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,54
|11,55
|-0,00
|
|B. Petrol
|105
|105
|3,62
|
Seans Raporu
16:20
daha fazla
-
16:35SKBNK
Yüzde 6.21 oranında artışla 1.71 lira fiyatla işlem gören hissede 171, 885, 540 adet işlem
-
16:34ICBCT
Yüzde 7.73 oranında artışla 6.13 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 841, 645 adet işlem
-
16:33
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, SKBNK, YKBNK
-
16:33UNLU
Yüzde 5.08 oranında artışla 5.79 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 002, 201 adet işlem
-
16:32OZKGY
Yüzde 5.82 oranında artışla 7.45 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 881, 661 adet işlem