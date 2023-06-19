***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)
19.06.2023 16:29
***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (SPK Onayına Sunulan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.05.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 300.000.000 TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 75.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 75.000.000TL (%100 oranında) artırılarak 150.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verildiği 19.06.2023 tarihinde açıklanmıştı.
Bu kapsamda, bedelli sermaye artırımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na 19.06.2023 tarihinde başvuru yapılmış olup, Kurul onayına sunulan taslak İzahname ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159899
BIST
16:595.374
En Düşük
|Değişim
|: -1,86%
|| -101,94
|Açılış
|: 5.485
|
|Önceki Kapanış
|: 5.475
|
5.336
En Yüksek
5.485
16:5923,6036
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0107
|Açılış
|: 23,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 23,5200
|
23,6777
En Düşük
23,4115
16:5925,7638
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0750
|Açılış
|: 25,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,7300
|
25,9286
En Düşük
25,6764
16:591.481,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -5,20
|Açılış
|: 1.481,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.486,42
|
1.490,96
En Düşük
1.473,65
BIST En Aktif Hisseler16:59
|INGRM
|643,70
|11.502.461
|% 10,00
|
|DOBUR
|41,58
|17.791.094
|% 10,00
|
|FORTE
|17,73
|25.229.116
|% 9,99
|
|MACKO
|77,05
|31.935.612
|% 9,99
|
|KONKA
|38,74
|94.707.770
|% 9,99
|
|VKFYO
|17,03
|3.624.001
|% -9,99
|
|ISBTR
|48.601,00
|1.135.419
|% -9,82
|
|IHAAS
|125,60
|53.573.571
|% -9,64
|
|OSMEN
|94,55
|49.580.255
|% -6,85
|
|KRVGD
|17,08
|40.231.276
|% -6,67
|
|THYAO
|176,80
|5.632.039.186
|% -2,16
|
|AKBNK
|19,04
|3.523.670.270
|% 0,79
|
|ASTOR
|55,95
|3.052.485.273
|% 3,61
|
|YKBNK
|12,59
|2.870.681.825
|% -1,64
|
|ISCTR
|13,33
|2.144.109.818
|% -0,67
|
|YKBNK
|12,59
|2.870.681.825
|% -1,64
|
|AKBNK
|19,04
|3.523.670.270
|% 0,79
|
|ISCTR
|13,33
|2.144.109.818
|% -0,67
|
|ODAS
|6,80
|876.164.365
|% 4,29
|
|ZOREN
|2,93
|372.223.487
|% -0,34
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,5980
|23,6036
|% -0,05
|
|Euro
|25,7581
|25,7638
|% -0,29
|
|Sterlin
|30,1190
|30,2700
|% -0,20
|
|Frank
|26,2203
|26,3782
|% -0,37
|
|Riyal
|6,2757
|6,3072
|% -0,04
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.951
|1.951
|-6,53
|
|Altın Gr.
|1.481
|1.482
|-4,83
|
|Cumhuriyet
|9.713
|9.860
|-129,00
|
|Tam
|9.659
|9.917
|-122,41
|
|Yarım
|4.730
|4.824
|-60,00
|
|Çeyrek
|2.365
|2.412
|-30,00
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,97
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|18,17
|18,20
|-0,18
|
|B. Petrol
|76,70
|76,70
|0,09
|
Seans Raporu
16:59
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17:14GEREL
Yüzde -5.61 oranında düşüşle 20.20 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 040, 434 adet işlem
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17:13XU100
Endeks 5, 370 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 92 altında . İşlem hacmi 49, 147.00 milyon TL de
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17:13IDEAS
Yüzde -5.36 oranında düşüşle 29.68 lira fiyatla işlem gören hissede 574, 034 adet işlem
-
17:12KOZAL
Yüzde -5.14 oranında düşüşle 21.04 lira fiyatla işlem gören hissede 51, 178, 430 adet işlem
-
17:11KRVGD
Yüzde -6.67 oranında düşüşle 17.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 287, 406 adet işlem