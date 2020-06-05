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***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

05.06.2020 14:09
GÜNCEL HABERLER



***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2019 Yılı Kar Payı Dağıtımı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 05.06.2020
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
EMKEL, TRAEMKEL91L6 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
EMKEL, TRAEMKEL91L6 0 0

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kar Dağıtım Tablosu.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 24.300.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 8.946.237,48

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı -1.141.915 2.182.563,21
4. Vergiler ( - ) 0 0
5. Net Dönem Kârı -1.141.915 2.182.563,21
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 25.530.267 26.863.447,46
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) -1.234.044,21 -1.234.044,21
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 0 0
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 2.170 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
Şirket Yönetim Kurulu'nun 05.06.2020 tarihli toplantısında,
Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, 14.1. No.lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve Karar Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait Konsolide Finansal tablolarımızda dönem zararı oluşmuş olup SPK 'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 2019 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılmayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulmasına.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849407


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Cumhuriyet 2.390 2.419 -28,00  
Tam 2.461 2.486 -32,50  
Yarım 1.201 1.215 -14,00  
Çeyrek 600 608 -7,10  
Gümüş.Ons 17,36 17,39 -0,33  
Gümüş Gr. 3,79 3,80 -0,05  
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