***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
13.08.2020 15:40
***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.05.2020
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 12.05.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 02.06.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 23.07.2020
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 13.08.2020
Ek Açıklamalar
Kayıtlı sermaye tavanına ilişkin iznin 2019 yılında dolması nedeniyle kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin uzatılması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Madde Tadili.pdf
EK: 2 Esas Sözleşme Madde Tadili Spk Onayı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868617
BIST
16:041.113
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
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|Açılış
|: 1.119
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|Önceki Kapanış
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1.106
16:047,3253
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7,3599
En Düşük
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16:048,6770
En Yüksek
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|: 452,05
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458,32
En Düşük
450,88
BIST En Aktif Hisseler16:04
|TSPOR
|4,18
|242.324.095
|% 10,00
|
|MSGYO
|4,18
|39.120.940
|% 10,00
|
|GLBMD
|4,95
|3.153.406
|% 10,00
|
|KENT
|2.081,80
|8.287.886
|% 10,00
|
|AYCES
|47,30
|383.272
|% 10,00
|
|POLTK
|166,80
|154.645
|% -9,98
|
|KLGYO
|9,31
|40.609.534
|% -9,96
|
|BURVA
|61,00
|2.888.594
|% -9,96
|
|ISKUR
|366.666,60
|366.667
|% -8,56
|
|BALAT
|2,10
|601.954
|% -8,30
|
|ASELS
|17,89
|849.626.769
|% 0,79
|
|TUPRS
|79,10
|831.383.013
|% 1,74
|
|GARAN
|7,04
|692.409.582
|% -0,42
|
|EKGYO
|2,03
|645.707.537
|% -0,49
|
|THYAO
|11,14
|644.036.252
|% -2,45
|
|EKGYO
|2,03
|645.707.537
|% -0,49
|
|KRDMD
|2,88
|589.959.494
|% -4,64
|
|KARSN
|3,20
|617.421.168
|% 4,58
|
|SKBNK
|1,54
|290.581.457
|% 1,99
|
|ODAS
|2,54
|366.682.965
|% 0,40
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3232
|7,3253
|% -0,11
|
|Euro
|8,6673
|8,6770
|% 0,41
|
|Sterlin
|9,5426
|9,5904
|% 0,16
|
|Frank
|7,9988
|8,0470
|% -0,12
|
|Riyal
|1,9430
|1,9527
|% -0,34
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|15,98
|
|Altın Gr.
|454
|454
|2,08
|
|Cumhuriyet
|3.023
|3.068
|-5,00
|
|Tam
|3.011
|3.088
|-6,55
|
|Yarım
|1.455
|1.494
|-3,17
|
|Çeyrek
|730
|747
|-1,58
|
|Gümüş.Ons
|26,39
|26,42
|0,90
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,18
|0,15
|
|B. Petrol
|45,44
|45,44
|0,01
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