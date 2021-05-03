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***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

03.05.2021 19:19



***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Esas Sözleşme Tadiline ilişkin SPK Onayı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 12.04.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 13.04.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 30.04.2021

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 12.04.2021 tarih 2021/015 nolu toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1.Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") II–18.1 sayılı "Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği" ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000-TL'den 300.000.000 TL'ye çıkarılması ve kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde 5 yıl süre için uzatılması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınmasına,
2.Kurul'un kayıtlı sermaye sistemine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'ncı maddesinin ekli tadil tasarısı doğrultusunda tadiline,
3.Konunun gerçekleşmesi için, Kurul, Ticaret Bakanlığı, Şirket Genel Kurulu, Ticaret Sicili Müdürlüğü gibi ilgili ve yetkili merciler nezdinde, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca gerekli bütün muamelelerin yerine getirilmesiı yazısı ile uygun bulunmuştur
Kayıtlı Sermaye Tavanı artırımı ve Esas Sözleşme Tadil tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayladığı ekteki hali ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan da gerekli izinler alındıktan sonra, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Emek Elektrik tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934260


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