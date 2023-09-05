***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2









***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-II4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının ŞekliRaporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı21Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı% 100Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığıEvet (Yes)Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğuYönetim Kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili bilgi ve belgeler, eşit bilgi akışı sağlamak suretiyle, toplantıdan 1 hafta önce Yönetim Kurulu Üyelerinin incelemesine sunulmaktadır.Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adıYokturÜyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınırYoktur4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan KomitelerFaaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sayfa 4-5Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıKomite çalışma esasları bulunmaktadır ancak KAP duyurusu yapılmamıştır.Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup OlmadığıDenetim Komitesi (Audit Committee) İhsan Kağan BAYRAKTAR Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Denetim Komitesi (Audit Committee) Alaeddin TİLEYLİOĞLU Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) İhsan Kağan BAYRAKTAR Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Zeynep Ece ARABUL Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Osman Şahin KÖŞKER Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Alaeddin TİLEYLİOĞLU Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Zeynep Ece ARABUL Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191814BIST