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***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi

19.03.2021 17:14



***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İşlemin Niteliği
Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi (Renting Non-Current Asset of Company)
İşleme Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Fabrika Binası
İşleme Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Saracalar Mahallesi Özal Bulvarı N226 Akyurt Ankara mevkii 1.250m2'lik kısım
İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09.03.2021
İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
İşleme Konu Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
0,0858
Kira Bedeli ve Koşulları
Aylık 10.000TL +KDV
Ayni Hak Bedeli ve Koşulları
-
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
0,000764
Karşı Taraf
Disaş Disjonktör ve Elk.Mlz.İml.San.Tic.A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Ticari
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
09/03/2021
Kira Süresi
5 Yıl
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
31.12.2019 - 2020REVB54
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
10.000TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Şirketimizin içerisinde faaliyet gösterdiği ve şirketimize ait olan Saracalar mahallesi Özal Bulvarı No 226 adresindeki 1856/17 nolu parselde yer alan gayrimenkulde yer alan ve halen atıl durumda bulunan 1250 m2 kapalı alanın Şirketimiz ile ilişkili taraf olmayan Disaş Disjonktör ve Elk.Mlz.İml.San.Tic.A.Ş.‘den gelen talebin uygun görülmesi neticesinde ilgili firmaya kiralanmasına karar verilmiştir. Söz konusu işlem neticesinde yıllık 120.000 TL+KDV kira geliri elde edilmesi öngörülmektedir. Kiralanan alanda yine Şirketimizin faaliyet alanına yakın ve büyük ölçüde aynı müşteri tabanına hitap eden ama halihazırda şirketimiz ürün gamında yer almayan elektromekanik sanayi ürünlerinden Parafudr üretimi yapılacaktır. Dolayısıyla söz konusu üretimin şirketimizin içinde yer aldığı kampüse taşınması sonucunda müşteri ağı paylaşımı ile proje bazında işbirlikleri yapılması imkanının doğabileceği ve bu şekilde gerçekleştirilebilecek işbirliklerinin Şirketimiz ürünlerinin satışlarına olumlu yansıyabileceği değerlendirilmektedir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919392


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