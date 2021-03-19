***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi









***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak TesisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİşlemin NiteliğiMaddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi (Renting Non-Current Asset of Company)İşleme Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiFabrika Binasıİşleme Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüSaracalar Mahallesi Özal Bulvarı N226 Akyurt Ankara mevkii 1.250m2'lik kısımİşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi09.03.2021İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Evetİşleme Konu Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)0,0858Kira Bedeli ve KoşullarıAylık 10.000TL +KDVAyni Hak Bedeli ve Koşullarıİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)0,000764Karşı TarafDisaş Disjonktör ve Elk.Mlz.İml.San.Tic.A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiTicariVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi09/03/2021Kira Süresi5 YılÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası31.12.2019 - 2020REVB54Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıTSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar10.000TLİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimizin içerisinde faaliyet gösterdiği ve şirketimize ait olan Saracalar mahallesi Özal Bulvarı No 226 adresindeki 1856/17 nolu parselde yer alan gayrimenkulde yer alan ve halen atıl durumda bulunan 1250 m2 kapalı alanın Şirketimiz ile ilişkili taraf olmayan Disaş Disjonktör ve Elk.Mlz.İml.San.Tic.A.Ş.‘den gelen talebin uygun görülmesi neticesinde ilgili firmaya kiralanmasına karar verilmiştir. Söz konusu işlem neticesinde yıllık 120.000 TL+KDV kira geliri elde edilmesi öngörülmektedir. Kiralanan alanda yine Şirketimizin faaliyet alanına yakın ve büyük ölçüde aynı müşteri tabanına hitap eden ama halihazırda şirketimiz ürün gamında yer almayan elektromekanik sanayi ürünlerinden Parafudr üretimi yapılacaktır. Dolayısıyla söz konusu üretimin şirketimizin içinde yer aldığı kampüse taşınması sonucunda müşteri ağı paylaşımı ile proje bazında işbirlikleri yapılması imkanının doğabileceği ve bu şekilde gerçekleştirilebilecek işbirliklerinin Şirketimiz ürünlerinin satışlarına olumlu yansıyabileceği değerlendirilmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919392BIST