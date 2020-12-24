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***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

24.12.2020 08:43



***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )

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Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Şirketimizce 09.12.2020 tarihinde TEİAŞ'da düzenlenen ihaleye %85 ortaklık payı ile 251.000.000 TL tutarında teklif verilmiştir. Ancak söz konusu ihalenin sonuçlanması ve sonrasında sözleşme imzalanması sürecindeki belirsizlikler büyük ölçüde ortadan kalkana kadar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'in 6'ncı maddesi çerçevesinde Borsa İstanbul'da işlem yapan yatırımcılarımızın mağdur olmasına yol açmamak amacıyla söz konusu açıklamanın fiilen sözleşme imzalanıncaya kadar ertelenmesi kararı alınmıştır.
Ancak Şirketimiz paylarında görülen fiyat hareketliliği Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından tekrar bir durum değerlendirmesi yapılması ihtiyacını doğurmuş ve söz konusu değerlendirme neticesinde Şirketimizce yürütülmekte olan hazırlıklar sonucunda belirsizliğin büyük oranda azalmış olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu kapsamda söz konusu ihale sonucunda toplam 128.258.000 TL (Şirketimizin payı: 109.019.300 TL) tutarındaki 380 adet 170-420kV Akım ve 1.100 adet K. Gerilim Transfomatörü üretimi ve teslimi işinin İş Ortaklığının uhdesinde kaldığı,  konuya ilişkin olarak ilgili idare ile sözleşme imzalamak üzere Şirketimizin 22.12.2020 tarihinde davet edildiği ve bu kapsamda bahsi geçen sözleşmenin imzalanmasını mümkün kılmak üzere hazırlanması gereken evrakların önemli ölçüde hazırlanmış olduğu hususlarını kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894671


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