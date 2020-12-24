***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
24.12.2020 09:22
***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yok
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul Başkanlığı'nın 23.12.2020 tarih ve BİAŞ-2-5289 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği uyarınca kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağanüstü fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894691
BIST
18:051.418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
0
En Düşük
0
18:057,6436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0031
|Açılış
|: 7,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6400
|
7,6551
En Düşük
7,6240
18:059,3359
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0057
|Açılış
|: 9,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3300
|
9,3489
En Düşük
9,2931
18:05461,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,98
|Açılış
|: 461,02
|
|Önceki Kapanış
|: 460,04
|
462,08
En Düşük
459,07
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KLNMA
|31,90
|6.258.694
|% 4,93
|
|KAREL
|21,04
|83.368.021
|% 0,00
|
|TSPOR
|4,45
|96.973.213
|% 0,00
|
|TAVHL
|20,64
|281.818.900
|% 0,00
|
|TTKOM
|8,33
|130.522.503
|% 0,00
|
|KAREL
|21,04
|83.368.021
|% 0,00
|
|TSPOR
|4,45
|96.973.213
|% 0,00
|
|TTKOM
|8,33
|130.522.503
|% 0,00
|
|TAVHL
|20,64
|281.818.900
|% 0,00
|
|TSKB
|1,90
|1.198.276.931
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,58
|1.685.399.836
|% 0,00
|
|GARAN
|9,96
|1.598.583.386
|% 0,00
|
|PETKM
|5,05
|1.477.814.275
|% 0,00
|
|TSKB
|1,90
|1.198.276.931
|% 0,00
|
|THYAO
|12,46
|900.023.773
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,58
|1.685.399.836
|% 0,00
|
|TSKB
|1,90
|1.198.276.931
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,18
|756.584.097
|% 0,00
|
|PETKM
|5,05
|1.477.814.275
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,05
|580.073.919
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6377
|7,6445
|% 0,05
|
|Euro
|9,3266
|9,3370
|% 0,07
|
|Sterlin
|10,3189
|10,3706
|% 0,28
|
|Frank
|8,5676
|8,6192
|% -0,04
|
|Riyal
|2,0300
|2,0402
|% -0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.877
|1.877
|4,13
|
|Altın Gr.
|461
|461
|0,87
|
|Cumhuriyet
|3.044
|3.090
|-14,00
|
|Tam
|3.028
|3.105
|-16,14
|
|Yarım
|1.464
|1.502
|-7,81
|
|Çeyrek
|734
|751
|-3,90
|
|Gümüş.Ons
|25,77
|25,81
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,04
|
|B. Petrol
|51,38
|51,38
|0,14
|
Seans Raporu
18:05
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17:57TSGYO
Yüzde 5.02 oranında artışla 5.65 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 830, 415 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 1, 420 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 06 üstünde . İşlem hacmi 25, 940.00 milyon TL de
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17:56SANKO
Yüzde 5.56 oranında artışla 10.45 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 165, 099 adet işlem
-
17:55AKMGY
Yüzde 4.28 oranında artışla 68.25 lira fiyatla işlem gören hissede 113, 508 adet işlem
-
17:53EMKEL
Yüzde 9.74 oranında artışla 5.97 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 030, 732 adet işlem