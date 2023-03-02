***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri









***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOlağan Dışı Fiyat ve Miktar HareketleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş.'nin 02.03.2023 tarih ve E-18454353-100.06-15549 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunda, Şirketimiz tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklama yapılması talep edilmiştir.Şirketimizce Sn.Sami Aslanhan hakkında sahip olunan bilgi, kendisinin Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. kurucu ortağı olduğu ve Şirketimiz ile aynı sektörde faaliyet gösteren bir iş insanı olduğu yönündedir. Ürünlerimizi sahip olduğu şirketlere yıllardır tedarik etmekteyiz. 02.03.2023 tarihli açıklamasında bilgilendirdiği üzere kendisi artık azınlık haklarına sahip ortağımız haline gelmiştir. Konu hakkında bu bilgilerin ötesinde somut bir gelişme yaşanması durumunda, ilgili mevzuat uyarınca yatırımcı kamuoyuna ivedilikle gerekli bilgilendirme yapılacaktır. Bunun dışında Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre, kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1119204BIST