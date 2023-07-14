***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
14.07.2023 16:23
***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa istanbul Başkanlığı'nın 14.07.2023 tarih ve E-18454353-100.06-18384 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve/veya miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına ilişkin Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir. Şirket'imizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında, mevcut durum itibariyle Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172142
BIST
'
16:546.422
En Düşük
|Değişim
|: 0,84%
|| 53,63
|Açılış
|: 6.416
|
|Önceki Kapanış
|: 6.368
|
6.354
En Yüksek
6.443
16:5426,1693
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1491
|Açılış
|: 26,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,2400
|
26,2067
En Düşük
25,9818
16:5429,3846
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,1562
|Açılış
|: 29,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,4692
En Düşük
29,0484
16:541.648,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 7,10
|Açılış
|: 1.648,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.641,66
|
1.652,62
En Düşük
1.636,81
BIST En Aktif Hisseler16:50
|TUKAS
|6,49
|343.934.176
|% 10,00
|
|TGSAS
|26,62
|20.592.828
|% 10,00
|
|BRYAT
|1.615,00
|409.720.883
|% 10,00
|
|EDIP
|12,98
|149.928.905
|% 10,00
|
|ELITE
|21,56
|89.767.283
|% 10,00
|
|VANGD
|14,40
|17.246.117
|% -10,00
|
|IHAAS
|21,44
|76.345.987
|% -9,99
|
|PRZMA
|24,68
|5.060.708
|% -9,99
|
|BRKSN
|19,57
|141.984.328
|% -9,98
|
|AYCES
|239,90
|213.285.692
|% -9,98
|
|THYAO
|211,70
|6.846.993.771
|% 1,05
|
|ASELS
|69,85
|6.215.607.313
|% 2,72
|
|SISE
|48,62
|4.217.437.195
|% 1,50
|
|ASTOR
|82,00
|3.303.919.843
|% -1,50
|
|AKBNK
|24,56
|3.283.685.828
|% 0,49
|
|YKBNK
|13,92
|2.586.302.949
|% -2,45
|
|ISCTR
|14,55
|2.670.405.353
|% -1,42
|
|EKGYO
|8,26
|1.402.148.977
|% -0,72
|
|SKBNK
|2,87
|414.686.202
|% -1,71
|
|AKBNK
|24,56
|3.283.685.828
|% 0,49
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1599
|26,1663
|% 0,56
|
|Euro
|29,3572
|29,3767
|% 0,51
|
|Sterlin
|34,1969
|34,3684
|% 0,27
|
|Frank
|30,2392
|30,4213
|% 0,12
|
|Riyal
|6,9501
|6,9850
|% 0,43
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.960
|1.960
|-0,32
|
|Altın Gr.
|1.645
|1.645
|3,74
|
|Cumhuriyet
|10.965
|11.131
|-14,00
|
|Tam
|10.609
|10.804
|21,00
|
|Yarım
|5.304
|5.427
|10,00
|
|Çeyrek
|2.660
|2.713
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,94
|24,97
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|20,93
|20,95
|0,11
|
|B. Petrol
|80,84
|80,84
|-0,52
|