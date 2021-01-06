***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.12.2020-31.12.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar24.12.2020 ve 31.12.2020 tarihli açıklamalarımızda 9.12.2020 tarihinde TEAİŞ tarafından düzenlenen %85 ortaklıkla girdiğimiz ihalenin neticelendiği ve 128,258,000 TL sözleşmenin iş ortaklığı tarafından imzalandığı belirtilmişti. Bu kapsamda şirketimize düşen %85lik payın karşılığı 109.019.300 TL olarak belirtilmişti.Ancak ihale sonuçlandıktan sonra kurulan Emek-Set İş ortaklığı ile yapılan anlaşmaya göre ihale kapsamındaki ürünler 120,000,000 TL bedelle Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. tarafından üretilmesine karar verilmiştir.Bu kapsamda Emek-Set İş Ortaklığı Şirketimize 06.01.2021 tarihinde 120,000,000 TL tutarında sipariş vermiştir. İş ortaklığının sözkonusu proje ve olası diğer projeleri kapsamında elde ettiği karın paylaşımı kuruluş sözleşmesindeki esaslar çerçevesinde %15 - %85 ortaklık payları doğrultusunda gerçekleştirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897291BIST