***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.01.2021 09:19
***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.12.2020-31.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
24.12.2020 ve 31.12.2020 tarihli açıklamalarımızda 9.12.2020 tarihinde TEAİŞ tarafından düzenlenen %85 ortaklıkla girdiğimiz ihalenin neticelendiği ve 128,258,000 TL sözleşmenin iş ortaklığı tarafından imzalandığı belirtilmişti. Bu kapsamda şirketimize düşen %85lik payın karşılığı 109.019.300 TL olarak belirtilmişti.
Ancak ihale sonuçlandıktan sonra kurulan Emek-Set İş ortaklığı ile yapılan anlaşmaya göre ihale kapsamındaki ürünler 120,000,000 TL bedelle Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. tarafından üretilmesine karar verilmiştir.
Bu kapsamda Emek-Set İş Ortaklığı Şirketimize 06.01.2021 tarihinde 120,000,000 TL tutarında sipariş vermiştir. İş ortaklığının sözkonusu proje ve olası diğer projeleri kapsamında elde ettiği karın paylaşımı kuruluş sözleşmesindeki esaslar çerçevesinde %15 - %85 ortaklık payları doğrultusunda gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897291
BIST
10:371.505
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 15,07
|Açılış
|: 1.502
|
|Önceki Kapanış
|: 1.490
|
1.505
En Düşük
1.500
10:377,3509
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0357
|Açılış
|: 7,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,3925
En Düşük
7,3450
10:379,0787
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0069
|Açılış
|: 9,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0600
|
9,1095
En Düşük
9,0553
10:37459,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -3,04
|Açılış
|: 459,92
|
|Önceki Kapanış
|: 462,96
|
464,38
En Düşük
459,79
BIST En Aktif Hisseler10:37
|OYAYO
|9,24
|6.024.241
|% 10,00
|
|BRYAT
|473,50
|27.639.949
|% 9,99
|
|IDGYO
|9,04
|6.100.783
|% 9,98
|
|PSDTC
|26,22
|12.492.808
|% 9,98
|
|PSDTC
|26,22
|12.492.808
|% 9,98
|
|OLMIP
|9,72
|611.893
|% -10,00
|
|BRMEN
|3,08
|615.960
|% -9,94
|
|YAPRK
|61,25
|841.677
|% -8,03
|
|NIBAS
|51,50
|2.515.498
|% -6,36
|
|BASCM
|18,00
|31.428
|% -5,26
|
|GUBRF
|71,00
|420.450.994
|% 1,79
|
|PETKM
|5,29
|362.287.684
|% 0,19
|
|TKFEN
|18,29
|360.791.788
|% 0,44
|
|GARAN
|10,21
|261.827.660
|% 1,09
|
|EKGYO
|2,43
|230.830.358
|% 2,10
|
|EKGYO
|2,43
|230.830.358
|% 2,10
|
|PETKM
|5,29
|362.287.684
|% 0,19
|
|YKBNK
|3,08
|136.948.975
|% 0,98
|
|KRDMD
|5,98
|196.793.373
|% 2,05
|
|SKBNK
|1,52
|49.309.006
|% 0,66
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3464
|7,3509
|% -0,48
|
|Euro
|9,0686
|9,0787
|% -0,08
|
|Sterlin
|10,0084
|10,0586
|% -0,30
|
|Frank
|8,3520
|8,4023
|% -0,28
|
|Riyal
|1,9545
|1,9643
|% -0,48
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.947
|-2,88
|
|Altın Gr.
|461
|461
|-1,83
|
|Cumhuriyet
|3.080
|3.127
|33,00
|
|Tam
|3.064
|3.144
|38,11
|
|Yarım
|1.481
|1.521
|18,44
|
|Çeyrek
|743
|760
|9,21
|
|Gümüş.Ons
|27,35
|27,39
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,48
|-0,07
|
|B. Petrol
|53,98
|53,98
|0,38
|