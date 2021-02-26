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***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

26.02.2021 13:52



***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

               Şirketimiz ilk ihracatını 1982'de Pakistan'a gerçekleştirmiştir. Halen Pakistan'daki elektrik sisteminde yer alan YG ölçü transformatörlerinin %45'i Emek markalıdır. Ancak küresel rekabet ve lokal korumalar nedeniyle pazar hızla kaybedilmekte olduğundan yerel üretici olmak kaçınılmaz duruma gelmiştir.
EMCO Industries Ltd şirketi ile "Tedarik ve Ortak Üretim Anlaşması" imzalanması üzerine öngörüşmeler tamamlanmıştır.  Şirketimiz Yönetim Kurulu 25/02/2021 tarihinde toplanarak
-       Satış bölgesinin Pakistan, Gilgit-Baltistan & Azad Jammu Kashmir ile, ürünler in 145KV ve 245KV Akım ve Gerilim Transformatörleri ile sınırlandırılması,
-       EMCO-EMEK markası altında imal edilecek ürünlerin üretim ve kalitesinin  Emek kontrolünde olması,
-       Bilgi paketinin montaj ve yan sanayi ölçeğinde sağlanmasına, ürünlerin tasarım ve teknik bilgisinin Emek bünyesinde korunması,
-       Teknik bilgi içeren ana parçaların Türkiye'deki üretim tesislerimizde, montaj ve fırınlama işlemlerinin Pakistan'daki üretim tesislerinde tamamlanması,
-       Sağlanacak montaj ve yan sanayi ölçeğindeki teknik bilgi bedelinin EMCO'ya ihraç edilecek yarı mamuller üzerine maliyet olarak eklenmesi, bedelin her koşulda tahsiline ilişkin alım garantisinin alınması,
Şartlarıyla anlaşmanın imzalanmasına karar vermiştir.
  2022 yılından itibaren Pakistan'da üretime geçilmesi ve yarımamul ihracatımızın etkisiyle, Şirketimiz satışlarında yıllık 1 ila 1,5 milyon dolar arasında bir artış olacağı öngörülmektedir





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913269


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Tam 2.784 2.855 40,28  
Yarım 1.346 1.381 19,49  
Çeyrek 675 690 9,74  
Gümüş.Ons 26,75 26,78 -0,59  
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