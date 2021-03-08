***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAnkara Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu numarataj çalışması kapsamında faaliyet adresimiz güncellenmiştir.Güncellenen adresimiz "Saracalar Mahallesi Özal Bulvarı N224 Akyurt - Ankara" olmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916051BIST