***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.03.2021 17:18
***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ankara Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu numarataj çalışması kapsamında faaliyet adresimiz güncellenmiştir.
Güncellenen adresimiz "Saracalar Mahallesi Özal Bulvarı N224 Akyurt - Ankara" olmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916051
BIST
17:111.530
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -11,50
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.554
En Düşük
1.527
17:117,6754
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 0,1434
|Açılış
|: 7,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5180
|
7,7087
En Düşük
7,4989
17:119,1208
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 0,1408
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,1537
En Düşük
8,8190
17:11417,57
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 6,28
|Açılış
|: 417,57
|
|Önceki Kapanış
|: 411,29
|
419,28
En Düşük
410,04
BIST En Aktif Hisseler17:11
|VKFYO
|8,91
|49.413.826
|% 10,00
|
|TRILC
|12,10
|131.031
|% 10,00
|
|FADE
|11,55
|73.831.476
|% 10,00
|
|ISATR
|250.459,00
|250.459
|% 10,00
|
|SNKRN
|30,80
|1.283.559
|% 10,00
|
|KSTUR
|343,00
|762.206
|% -10,00
|
|EPLAS
|38,40
|6.502.898
|% -9,99
|
|CASA
|159,00
|1.830.374
|% -9,97
|
|MZHLD
|43,00
|451.879
|% -8,55
|
|YESIL
|135,00
|66.770.623
|% -7,60
|
|PETKM
|6,14
|1.807.248.042
|% 1,99
|
|GARAN
|9,03
|1.743.487.009
|% -2,38
|
|KRDMD
|7,23
|1.214.188.516
|% -0,96
|
|KOZAL
|131,70
|1.136.510.164
|% 2,17
|
|THYAO
|14,66
|1.113.359.925
|% -0,81
|
|PETKM
|6,14
|1.807.248.042
|% 1,99
|
|EKGYO
|2,39
|654.058.658
|% -2,85
|
|GARAN
|9,03
|1.743.487.009
|% -2,38
|
|HALKB
|5,40
|956.155.548
|% 0,19
|
|KRDMD
|7,23
|1.214.188.516
|% -0,96
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6716
|7,6754
|% 1,90
|
|Euro
|9,1082
|9,1208
|% 1,57
|
|Sterlin
|10,5826
|10,6357
|% 1,78
|
|Frank
|8,1790
|8,2283
|% 1,50
|
|Riyal
|2,0372
|2,0474
|% 1,77
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.694
|1.694
|-4,33
|
|Altın Gr.
|418
|418
|6,50
|
|Cumhuriyet
|2.774
|2.816
|35,00
|
|Tam
|2.768
|2.838
|40,28
|
|Yarım
|1.338
|1.373
|19,49
|
|Çeyrek
|671
|686
|9,75
|
|Gümüş.Ons
|25,27
|25,30
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,21
|0,11
|
|B. Petrol
|69,12
|69,12
|-0,24
|
Seans Raporu
17:11
daha fazla
-
17:25SEKUR
Yüzde -4.51 oranında düşüşle 36.00 lira fiyatla işlem gören hissede 157, 496 adet işlem
-
17:24DAGHL
Yüzde -4.63 oranında düşüşle 15.45 lira fiyatla işlem gören hissede 353, 691 adet işlem
-
17:23
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler AKBNK, ISCTR, EKGYO
-
17:23XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 99 kaybederek (% -0.81 ) 1, 342
-
17:23
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RODRG, DIRIT, CLEBI, NIBAS, GOZDE, KUTPO, BJKAS, SNKRN, VAKKO, ISATR