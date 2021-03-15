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***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

15.03.2021 16:11



***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.01.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

       Şirketimiz yatırımcı ilişkileri birimine yatırımcılar tarafından yöneltilen soruların incelenmesi sonucunda, şirketimiz kapasite kullanım oranı ve yatırımları kapsamında daha önce Şirketimizce özel durum açıklamalarına konu edilen açıklamalara ek olarak aşağıdaki hususlarda ek bilgilendirme yapılmasının uygun olacağı sonucuna varılmıştır.
Şirketimizin iş modeli uyarınca standart bir ürünün seri üretiminin aksine her bir ülke ve hatta her bir sipariş bazında özel üretimler yapılmakta ve alınan siparişlere bağlı olarak üretim süreçleri ve bu süreçler sonucunda oluşan fiili kapasite değişiklik gösterebilmektedir. Bu kapsamda değişik ülkelerden değişik müşterilere görece küçük parçalara bölünmüş siparişlerin üretimi durumunda söz konusu olan kapasite ile ağırlıkla tek bir müşteriye tek tip bir ürünün üretilmesi durumundaki kapasite arasında önemli değişkenlikler söz konusu olabilmektedir.
Bu kapsamda, 24.12.2020, 31.12.2020 ve 06.01.2021 tarihli Şirketimiz Özel Durum Açıklamaları'na konu olan Türkiye Elektrik İletim A.Ş.'den alınan, 2021 yılı içerisinde tamamlanması öngörülen ve tek başına Şirketimizin 2020 yılı cirosundan büyük bir tutara isabet eden sipariş yatırımcılar nezdinde diğer siparişlerin yavaşlayabileceği hususunda bazı tereddütlerin oluşmasına yol açabilecektir. Nitekim söz konusu sipariş öncesinde Şirketimiz sipariş defterinde yer alan ve o günden bugüne alınmaya devam eden diğer siparişler de göz önünde bulundurulduğunda, diğer siparişlerde kaydadeğer bir yavaşlama olmaması durumunda, 2021 yılında ortaya çıkan ciro beklentisinin 2020 yılında gerçekleşen tutarın oldukça üzerinde olduğu görülmektedir. Bu kapsamda söz konusu ciro artışını mümkün kılabilecek kapasite artışının ne şekilde gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü konusunda ek bir bilgilendirmenin yapılmasının faydalı olacağı düşünülmektedir.
Söz konusu kapasite artışını mümkün kılan bir numaralı etken, yukarıda yer verilen TEİAŞ siparişinin, Şirketimiz üretim süreçlerinin planlanması ve düzenlenmesi açısından ilgili siparişin üretim dönemi boyunca seri üretim tekniklerine daha yakın bir şekilde üretim yapılmasına imkan veren bir ölçekte olmasıdır. Dolayısıyla söz konusu siparişin mümkün kıldığı üretim süreçlerinin sonucunda oluşan kapasitenin, 2020 yılı ve daha öncesindeki sipariş yapısının mümkün kıldığı kapasiteden oldukça farklı bir düzeyde gerçekleşmesi öngörülmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, söz konusu durumun ilgili sipariş yapısının devam ettiği sürece sürdürülebilir olacak olmasıdır. Diğer değişkenler sabit tutulduğunda, benzer siparişlerin bundan daha önceki dönemlerde olduğu üzere devamlı bir şekilde tekrarlanmaması durumunda tekrar daha önceki üretim şekline ve dolayısıyla kapasiteye dönülmesi söz konusu olacaktır. Diğer taraftan söz konusu sipariş yapısının sürdürülebilirliğini teminen benzer yeni siparişlerin devamlılığını sağlamaya dönük çalışmalar da bir yandan devam ettirilmektedir.
Bunun dışında sipariş yapısından bağımsız olarak, Şirketimizce gerçekleştirilmekte olan bedelli sermaye artırımı sürecinde kamuya açıklanan izahnamenin ilgili kısımlarında da yer aldığı üzere, Şirketimiz kapasitesinin artırılmasına dönük olarak 2021 yılı içerisinde tamamlanması öngörülen yaklaşık 10 milyon TL tutarındaki kapasite artırımı ve 8 milyon TL tutarındaki arge ve iyileştirme yatırımlarına başlanmıştır. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918206


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