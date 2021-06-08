***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.06.2021 14:51
***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket'in 30.06.2021 tarihinde yapılacak 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısından önce ortakların bilgisine sunulmak üzere hazırlamış olduğu SPK II 17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğ 1.3 Genel Kurul Başlıklı maddesi gereğince yapılan duyuru ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941032
BIST
16:051.451
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 3,93
|Açılış
|: 1.447
|
|Önceki Kapanış
|: 1.447
|
1.451
En Düşük
1.443
16:058,5984
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0142
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6200
|
8,6340
En Düşük
8,5831
16:0510,4816
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0232
|Açılış
|: 10,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4900
|
10,5214
En Düşük
10,4537
16:05524,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -1,92
|Açılış
|: 524,02
|
|Önceki Kapanış
|: 525,94
|
527,27
En Düşük
522,12
BIST En Aktif Hisseler16:05
|ATATP
|31,94
|22.888.523
|% 9,99
|
|RODRG
|18,82
|4.114.265
|% 9,99
|
|BTCIM
|12,81
|25.235.942
|% 9,96
|
|YESIL
|3,55
|4.255.697
|% 9,94
|
|UFUK
|15,81
|141.346
|% 9,03
|
|MERIT
|200,00
|1.110.025
|% -8,68
|
|METUR
|20,70
|17.901.153
|% -8,00
|
|ISBIR
|6.520,60
|2.420.290
|% -6,93
|
|NTHOL
|5,12
|125.354.308
|% -6,74
|
|YAYLA
|3,95
|17.658.297
|% -6,62
|
|KOZAL
|127,70
|789.244.341
|% 1,92
|
|GARAN
|8,30
|738.647.750
|% 0,12
|
|THYAO
|14,33
|696.288.844
|% 0,35
|
|SASA
|34,54
|438.637.926
|% 2,25
|
|SISE
|8,21
|392.554.960
|% 0,24
|
|YKBNK
|2,25
|355.892.514
|% 0,45
|
|GARAN
|8,30
|738.647.750
|% 0,12
|
|IHLGM
|1,18
|102.704.261
|% -0,84
|
|EKGYO
|1,99
|159.347.419
|% 0,00
|
|TSKB
|1,41
|96.500.717
|% 1,44
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5966
|8,5984
|% -0,16
|
|Euro
|10,4771
|10,4816
|% -0,22
|
|Sterlin
|12,1287
|12,1895
|% -0,36
|
|Frank
|9,5560
|9,6136
|% -0,01
|
|Riyal
|2,2860
|2,2975
|% -0,16
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.894
|-4,92
|
|Altın Gr.
|524
|524
|-2,11
|
|Cumhuriyet
|3.461
|3.513
|-5,00
|
|Tam
|3.445
|3.532
|-7,96
|
|Yarım
|1.665
|1.708
|-3,85
|
|Çeyrek
|835
|854
|-1,92
|
|Gümüş.Ons
|27,76
|27,79
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,65
|7,66
|-0,07
|
|B. Petrol
|71,06
|71,06
|-0,41
|