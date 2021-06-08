***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.06.2021 14:52
***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu'nun 08.06.2021 tarihli toplantısında,
Şirketin Aday Gösterme Komitesi'nin görevlerini de üstlenmiş olan Kurumsal Yönetim Komitesi'nin raporunu değerlendirerek, Sn. Alaeddin Tileylioğlu ve Sn. Ali Nezih Güven 30.06.2021 tarihinde yapılacak 2020 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine aday gösterilmelerine,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941033
BIST
16:081.451
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 3,99
|Açılış
|: 1.447
|
|Önceki Kapanış
|: 1.447
|
1.451
En Düşük
1.443
16:088,5996
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0130
|Açılış
|: 18,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9000
|
8,6340
En Düşük
8,5831
16:0810,4814
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0234
|Açılış
|: 7,6806
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7282
|
10,5214
En Düşük
10,4537
16:08523,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -2,16
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler16:07
|RODRG
|18,82
|4.122.734
|% 9,99
|
|ATATP
|31,94
|22.893.027
|% 9,99
|
|BTCIM
|12,81
|25.266.686
|% 9,96
|
|YESIL
|3,55
|4.255.697
|% 9,94
|
|YYAPI
|1,47
|81.428.065
|% 9,70
|
|MERIT
|200,00
|1.110.025
|% -8,68
|
|METUR
|20,70
|18.001.788
|% -8,00
|
|NTHOL
|5,10
|126.190.321
|% -7,10
|
|ISBIR
|6.520,60
|2.420.290
|% -6,93
|
|YAYLA
|3,95
|17.699.504
|% -6,62
|
|KOZAL
|127,80
|790.121.456
|% 2,00
|
|GARAN
|8,30
|738.755.914
|% 0,12
|
|THYAO
|14,32
|696.552.734
|% 0,28
|
|SASA
|34,56
|438.922.693
|% 2,31
|
|SISE
|8,21
|396.060.846
|% 0,24
|
|YKBNK
|2,25
|355.990.448
|% 0,45
|
|GARAN
|8,30
|738.755.914
|% 0,12
|
|IHLGM
|1,19
|105.946.287
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,98
|159.402.298
|% -0,50
|
|TSKB
|1,42
|96.668.360
|% 2,16
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5959
|8,5996
|% -0,15
|
|Euro
|10,4767
|10,4814
|% -0,22
|
|Sterlin
|12,1320
|12,1928
|% -0,33
|
|Frank
|9,5578
|9,6153
|% 0,00
|
|Riyal
|2,2863
|2,2978
|% -0,14
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|-4,22
|
|Altın Gr.
|523
|524
|-2,35
|
|Cumhuriyet
|3.461
|3.513
|-5,00
|
|Tam
|3.446
|3.533
|-6,79
|
|Yarım
|1.666
|1.709
|-3,29
|
|Çeyrek
|835
|854
|-1,64
|
|Gümüş.Ons
|27,77
|27,79
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,65
|7,66
|-0,07
|
|B. Petrol
|71,12
|71,12
|-0,35
|