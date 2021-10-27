***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.10.2021 16:29
***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ‘na yapılan başvurumuz neticesinde 23.09.2021 tarihinde 12.670.000TL tutarında Yatırım Teşvik Belgesi'nin onaylandığı hususu Şirketimize bildirilmiştir. Söz konusu gelişmeyi müteakip, 23.09.2021 tarihli Şirketimiz Yönetim Kurulu kararı ile, 15.09.2021 tarihli 527588 nolu 12.670.000 TL tutarındaki Yatırım Teşvik Belgesine ilişkin olarak özel durum açıklamasının yapılması, teşvik belgesinde değişiklik talebinde bulunulması nedeniyle, tutarın kesinleşmesi ve fiili kullanımın başlanmasına kadar Borsa İstanbul'da işlem yapan yatırımcılarımızın menfaatlerine zarar verebilecek durumların ortaya çıkabileceği dikkate alınarak ertelenmiştir. Nitekim söz konusu değişiklik talebi neticesinde Yatırım Teşvik Belgesi'ne konu tutar 29.09.2021 tarih itibarıyla 26.320.000 TL olarak revize edilerek T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca onaylanmıştır. Diğer taraftan alınan Yatırım Teşvik Belgesi'nin henüz kullanılmamış olması nedeniyle kamuya açıklamanın ertelenmesi durumu devam etmiştir. Son olarak medyada Şirketimiz lehine düzenlenen yatırım teşvik belgesine ilişkin haberlerin yer alması nedeniyle hem bahsi geçen haberlerde yer alan tutarın düzeltilmesi, hem de yatırımcıların eşit olarak bilgilendirilmesi ihtiyacının gündeme gelmiş olması nedenleriyle, konu hakkında özel durumun açıklanması halinin sona erdirilerek kamuya açıklama yapılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972840
BIST
17:061.515
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 5,76
|Açılış
|: 1.508
|
|Önceki Kapanış
|: 1.509
|
1.518
En Düşük
1.503
17:069,5170
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0187
|Açılış
|: 9,4880
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,5507
En Düşük
9,4605
17:0611,0723
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0053
|Açılış
|: 11,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0250
|
11,1022
En Düşük
11,0003
17:06548,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -1,55
|Açılış
|: 548,56
|
|Önceki Kapanış
|: 549,94
|
550,73
En Düşük
543,55
BIST En Aktif Hisseler17:04
|JANTS
|64,50
|298.399.589
|% 9,97
|
|KARYE
|20,10
|78.569.827
|% 9,90
|
|HEDEF
|2,84
|3.410.300
|% 9,65
|
|ZRGYO
|1,82
|79.024.374
|% 9,64
|
|ATATP
|39,30
|34.583.922
|% 9,17
|
|BIOEN
|25,00
|377.103.342
|% -7,41
|
|KSTUR
|249,20
|335.423
|% -6,25
|
|ISGSY
|8,20
|197.308.225
|% -5,75
|
|IZTAR
|23,26
|5.559.557
|% -4,98
|
|BERA
|9,71
|243.320.186
|% -4,80
|
|GARAN
|9,50
|2.258.556.379
|% 2,81
|
|THYAO
|14,84
|1.148.087.307
|% 0,95
|
|EREGL
|19,64
|1.078.438.859
|% -1,80
|
|AKBNK
|5,78
|891.501.914
|% 3,58
|
|ASELS
|16,51
|848.722.072
|% -2,71
|
|YKBNK
|2,65
|829.562.846
|% 1,92
|
|GARAN
|9,50
|2.258.556.379
|% 2,81
|
|EKGYO
|1,98
|323.282.864
|% 0,51
|
|AKBNK
|5,78
|891.501.914
|% 3,58
|
|DOHOL
|2,64
|335.834.741
|% -0,75
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5125
|9,5149
|% -0,22
|
|Euro
|11,0657
|11,0733
|% 0,06
|
|Sterlin
|13,0291
|13,0944
|% -0,48
|
|Frank
|10,3262
|10,3884
|% -0,05
|
|Riyal
|2,5275
|2,5401
|% -0,33
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|-5,92
|
|Altın Gr.
|548
|548
|-1,69
|
|Cumhuriyet
|3.618
|3.673
|8,00
|
|Tam
|3.599
|3.689
|8,37
|
|Yarım
|1.739
|1.785
|4,05
|
|Çeyrek
|872
|892
|2,02
|
|Gümüş.Ons
|23,99
|24,02
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,38
|7,39
|-0,02
|
|B. Petrol
|84,88
|84,88
|-0,77
|
Seans Raporu
17:04
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17:15XU100
Endeks 1, 515 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 38 üstünde . İşlem hacmi 19, 656.00 milyon TL de
-
17:15BASGZ
Yüzde 5.77 oranında artışla 36.28 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 892, 639 adet işlem
-
17:14SELVA
Yüzde 5.32 oranında artışla 9.50 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 307, 576 adet işlem
-
17:12EGEEN
Yüzde 5.39 oranında artışla 1, 303.70 lira fiyatla işlem gören hissede 73, 897 adet işlem
-
17:10XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 35 artarak (% 0.03 ) 1, 329