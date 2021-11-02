***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.10.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 27.10.2021 tarihli açıklamasında yer alan 527588 nolu 26.320.000 TL tutarlı yatırım teşvik belgesine ilişkin olarak, yatırımcılarımızdan ve diğer paydaşlarımızdan gelen dönüşler sonrasında, yatırım teşvik belgesine konu olan ve gerçekleştirilmesi planlanan yatırımlar hakkında ek bir bilgilendirme yapmanın uygun olacağı sonucuna varılmıştır. Bu kapsamda,- Öncelikle "Yapılmakta Olan Yatırımlar"da takip edilen %60 tamamlanma oranına sahip Yağ Dolum Tesisi tamamlanacaktır.- Giriş Kalite Kontrolü güçlendirecek yenilenmiş teknolojide ve daha hassas test ekipmanları ve dedektörler alınacaktır.- Kapasiteyi arttırmak amacıyla transformatör üretiminde sarım sürecindeki otomasyon geliştirilecektir.- Özellikle Kaplin Kapasitör ürünümüzün otomasyonunu arttırıcı makina ve ekipmanları alınacaktır.- Üretimi hızlandırmak ve maliyetlerin azaltılması amacıyla Etiket basım ve diğer dış alımları iç üretime entegre etmek amaçlı makinalar alınacaktır.- Kampüs güvenliği amaçlı kameralar arttırılacak, geçiş güvenliği kapı sistemi kurulacaktır.Söz konusu yatırımların 24 ay içerisinde tamamlanması, bu yatırımların sonucunda 5 yıl içerisinde yapılan yatırımın geri dönüşünün sağlanması ile yatırımların tamamlanmasını müteakip yıllık satış kapasitemizin ve bu satışlara bağlı olarak faaliyet karımızın yaklaşık %15'er oranında artırılması hedeflenmektedir.Kamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973985BIST