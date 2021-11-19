***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.09.2017Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar27.08.2017 tarihinde 1856 ada 17 parsel üzerinde bulunan 6725/13413 ve 625/8942 hissesi üzerinde TEİAŞ lehine 1.dereceden verilmiş olan 7.967.000EURO'luk ipotek kaldırılmıştır.Kamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978590BIST