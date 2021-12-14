***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.12.2021 14:25
***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. ile 31.12.2020 tarihinde imzalanmış olan sözleşme kapsamında tüm sevkiyatlar tamamlanmış ve ilişkili faturalar kesilmiş olup proje başarıyla tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983084
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|14,96
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|EKGYO
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|Satış
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|Alış
|Satış
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|1.777
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|Altın Gr.
|845
|845
|25,70
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|Cumhuriyet
|5.592
|5.676
|184,00
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|Tam
|5.562
|5.706
|183,54
|
|Yarım
|2.688
|2.760
|88,79
|
|Çeyrek
|1.348
|1.380
|44,39
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|Gümüş.Ons
|22,04
|22,10
|0,00
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|Gümüş Gr.
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|10,52
|0,01
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|B. Petrol
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|74,47
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