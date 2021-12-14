***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.12.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTürkiye Elektrik İletim A.Ş. ile 31.12.2020 tarihinde imzalanmış olan sözleşme kapsamında tüm sevkiyatlar tamamlanmış ve ilişkili faturalar kesilmiş olup proje başarıyla tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983084BIST