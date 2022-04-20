***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket'in 13.05.2022 tarihinde yapılacak 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısından önce ortakların bilgisine sunulmak üzere hazırlamış olduğu SPK II 17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğ 1.3 Genel Kurul Başlıklı maddesi gereğince yapılan duyuru ek'te yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022294BIST