***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.04.2022 14:53
***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket'in 13.05.2022 tarihinde yapılacak 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısından önce ortakların bilgisine sunulmak üzere hazırlamış olduğu SPK II 17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğ 1.3 Genel Kurul Başlıklı maddesi gereğince yapılan duyuru ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022294
BIST
15:512.533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 13,66
|Açılış
|: 2.526
|
|Önceki Kapanış
|: 2.519
|
2.536
En Düşük
2.502
15:5114,6743
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0242
|Açılış
|: 14,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6749
En Düşük
14,6396
15:5115,8963
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0803
|Açılış
|: 15,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
15,9457
En Düşük
15,8030
15:51918,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,21
|Açılış
|: 918,31
|
|Önceki Kapanış
|: 918,51
|
922,25
En Düşük
913,88
BIST En Aktif Hisseler15:51
|DAGHL
|21,20
|10.434.934
|% 9,90
|
|DAGI
|3,48
|38.863.640
|% 8,07
|
|AYEN
|17,09
|22.316.513
|% 7,69
|
|ALCAR
|326,00
|85.608.821
|% 7,56
|
|NTHOL
|11,82
|101.568.005
|% 6,78
|
|ARMDA
|98,85
|1.265.695
|% -5,86
|
|KSTUR
|228,20
|308.354
|% -5,70
|
|MMCAS
|3,42
|552.136
|% -5,26
|
|EDATA
|17,09
|33.792.906
|% -5,06
|
|PEGYO
|1,39
|40.117.685
|% -4,79
|
|THYAO
|38,88
|3.326.168.863
|% 0,31
|
|SISE
|18,36
|2.028.133.028
|% 2,17
|
|GARAN
|14,26
|1.922.669.516
|% 0,56
|
|YKBNK
|5,29
|1.358.585.102
|% 1,34
|
|TUPRS
|256,00
|1.281.521.799
|% 0,08
|
|ODAS
|2,56
|848.592.783
|% 1,19
|
|YKBNK
|5,29
|1.358.585.102
|% 1,34
|
|EKGYO
|2,92
|673.759.043
|% 0,69
|
|TSKB
|2,03
|397.497.997
|% 1,50
|
|ZOREN
|2,25
|339.069.057
|% 3,21
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6716
|14,6743
|% 0,17
|
|Euro
|15,8885
|15,8963
|% 0,51
|
|Sterlin
|19,0750
|19,1707
|% 0,47
|
|Frank
|15,4039
|15,4966
|% 0,54
|
|Riyal
|3,9001
|3,9196
|% 0,13
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.948
|1.948
|-2,06
|
|Altın Gr.
|917
|917
|-1,06
|
|Cumhuriyet
|6.099
|6.191
|-51,00
|
|Tam
|6.060
|6.211
|-56,97
|
|Yarım
|2.929
|3.005
|-27,56
|
|Çeyrek
|1.469
|1.502
|-13,78
|
|Gümüş.Ons
|25,05
|25,07
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,80
|11,82
|-0,05
|
|B. Petrol
|108
|108
|0,91
|
Seans Raporu
15:51
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16:06XU030
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16:06ESEN
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16:05NTHOL
Yüzde 6.41 oranında artışla 11.78 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 837, 988 adet işlem