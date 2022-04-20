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***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

20.04.2022 14:55
***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirket Yönetim Kurulu'nun 20.04.2022 tarihli toplantısında,
Şirketin Aday Gösterme Komitesi'nin görevlerini de üstlenmiş olan Kurumsal Yönetim Komitesi'nin raporunu değerlendirerek, Sn. Alaeddin Tileylioğlu ve Sn. Aykud Alp BERK 13.05.2022 tarihinde yapılacak 2021 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine aday gösterilmelerine, 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022296


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