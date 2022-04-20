***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.04.2022 14:55
***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu'nun 20.04.2022 tarihli toplantısında,
Şirketin Aday Gösterme Komitesi'nin görevlerini de üstlenmiş olan Kurumsal Yönetim Komitesi'nin raporunu değerlendirerek, Sn. Alaeddin Tileylioğlu ve Sn. Aykud Alp BERK 13.05.2022 tarihinde yapılacak 2021 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine aday gösterilmelerine,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022296
BIST
16:382.533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 13,72
|Açılış
|: 2.526
|
|Önceki Kapanış
|: 2.519
|
2.536
En Düşük
2.502
16:3814,6742
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0241
|Açılış
|: 14,6820
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6764
En Düşük
14,6396
16:3815,9105
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0945
|Açılış
|: 15,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
15,9457
En Düşük
15,8030
16:38918,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,50
|Açılış
|: 918,01
|
|Önceki Kapanış
|: 918,51
|
922,25
En Düşük
913,88
BIST En Aktif Hisseler16:38
|DAGI
|3,54
|50.015.234
|% 9,94
|
|DAGHL
|21,20
|10.504.746
|% 9,90
|
|ALCAR
|329,50
|103.960.353
|% 8,71
|
|MANAS
|26,76
|68.374.996
|% 7,47
|
|NTHOL
|11,86
|105.395.281
|% 7,14
|
|EDATA
|16,20
|49.374.728
|% -10,00
|
|ARMDA
|98,85
|1.265.695
|% -5,86
|
|KSTUR
|228,20
|308.354
|% -5,70
|
|MMCAS
|3,42
|552.136
|% -5,26
|
|BOSSA
|43,48
|30.426.746
|% -4,44
|
|THYAO
|38,98
|3.492.634.288
|% 0,57
|
|SISE
|18,35
|2.405.311.747
|% 2,11
|
|GARAN
|14,25
|2.165.092.559
|% 0,49
|
|YKBNK
|5,30
|1.576.894.538
|% 1,53
|
|KRDMD
|16,29
|1.362.778.191
|% -0,67
|
|ODAS
|2,62
|965.465.251
|% 3,56
|
|YKBNK
|5,30
|1.576.894.538
|% 1,53
|
|EKGYO
|2,92
|754.740.819
|% 0,69
|
|TSKB
|2,03
|401.801.215
|% 1,50
|
|ZOREN
|2,23
|362.429.635
|% 2,29
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6721
|14,6742
|% 0,16
|
|Euro
|15,9035
|15,9105
|% 0,60
|
|Sterlin
|19,1094
|19,2052
|% 0,65
|
|Frank
|15,4072
|15,5000
|% 0,56
|
|Riyal
|3,9013
|3,9208
|% 0,16
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.951
|0,45
|
|Altın Gr.
|918
|919
|0,01
|
|Cumhuriyet
|6.097
|6.189
|-53,00
|
|Tam
|6.068
|6.220
|-48,88
|
|Yarım
|2.933
|3.009
|-23,64
|
|Çeyrek
|1.471
|1.504
|-11,82
|
|Gümüş.Ons
|25,11
|25,13
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,82
|11,84
|-0,03
|
|B. Petrol
|108
|108
|0,67
|
Seans Raporu
16:38
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16:53ISFIN
Yüzde 4.18 oranında artışla 3.99 lira fiyatla işlem gören hissede 53, 342, 682 adet işlem
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16:52YKSLN
Yüzde 4.65 oranında artışla 9.01 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 029, 683 adet işlem
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16:51XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 07 artarak (% 0.43 ) 2, 830
-
16:51XU100
Endeks 2, 532 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 52 üstünde . İşlem hacmi 35, 883.00 milyon TL de
-
16:51SMART
Yüzde 4.98 oranında artışla 5.69 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 724, 056 adet işlem