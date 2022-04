***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulunun bugün (19.04.2022) yapılan toplantısında,Bilindiği üzere 28.02.2014/005 nolu Yönetim Kurulu kararı ile %100 ortağımız olan Emek-USA firması kurulmuştur. Söz konusu tarihten bugüne kadar geçen dönemde ağırlıklı olarak ABD pazarının ve bu pazardaki müşterilerinin tanınması çalışmalarına öncelik verilmiştir. Bu firma aracılığı ile ilgili pazara yaklaşık 5 milyon Amerikan doları üzerinde satış yapılmış onlarca firmanın onaylı satıcı listesine girilmiştir. Emek Elektrik olarak şirketi kurarken öncelikli amacımız pazarın dinamiklerini öğrenip, pazarda yer edinebilmekti. Emek USA misyonunu başarıyla tamamlamıştır.Yıllık ölçü trafosu talebi 600-700 milyon $ üzerinde olan Amerika pazarında ki Emek payını artırabilmek için ikinci faza geçilip geçilmeme konusunda, yani Amerika'da üretim tesisi kurularak "Made in USA" olunması için, çalışma yapılmasına karar verilmiştir.Bu çalışma kapsamında Amerika'da ki Yüksek Gerilim Ölçü Trafosu ihtiyacının %60-70'ini kapsayan KGT üretiminin Amerika'da üretilmesi için fizibilite çalışması yapılmış ve yerel potansiyel ortaklarla görüşülmüştür. Yapılan çalışmalar sonucunda hedef pazarın en az %20'sine ulaşabilmek için Faz 2'ye geçilmesine karar verilmiştir.Gizlilik anlaşmaları çerçevesinde yapılan görüşmelerde karşı tarafın adının kamuya açıklanmasının yapılan çalışmalar açısından sakıncalı olacağı değerlendirilmekle birlikte, konu hakkında yatırımcı kamuoyunun bilgilendirilmesini gerektirecek düzeyde somut bir düzeye gelinmiştir. Gelinen aşamada, tamamlanan fizibilite çalışması çerçevesinde üretim tesisinin yeri, ortaklık, know-how ve sermaye tutarı değerlendirilmeleri yapılmaktadır.Diğer taraftan söz konusu görüşmelerin bir anlaşma ile sonuçlanmama ihtimali bulunmaktadır. Ayrıca herhangi bir anlaşmaya varılsa dahi yapılacak anlaşmanın şartları birtakım belirsizlikler barındırabilecektir.Bu kapsamda 25-28 Nisan 2022 tarihleri arasında New Orleans'ta Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş ve Emek USA Inc olarak enerji sektörünün yakından takip ettiği IEEE TD&PES fuarına katılınacaktır. İlgili fuar tarihlerinde,Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca önerilen şartların kabul edilmesi durumunda olası ortak ile İşbirliği Protokolu imzalaması, fizibilitede tanımlanmış olan varsayımların doğruluğunu yetkililer ile görüşmesi ve üretimin gerçekleştirileceği arsa/binanın ön incelemesi için Sn. Gökhan Altunaynar'ın yetkilendirilmesine ve konu hakkında yukarıda yer alan hususlar çerçevesinde kamuyu aydınlatma platformu aracılığıyla açıklama yapılmasına,Oybirliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021832BIST