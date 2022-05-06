***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.04.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu'nun 06.05.2022 tarihli toplantısında,Şirketin Aday Gösterme Komitesi'nin daha önce belirlemiş olduğu adaylardan Sn. Aykud Alp Berk'in yerine Sn.İhsan Kağan Bayraktar'ın 13.05.2022 tarihinde yapılacak 2021 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027271BIST