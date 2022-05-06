***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.05.2022 15:33
***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu'nun 06.05.2022 tarihli toplantısında,
Şirketin Aday Gösterme Komitesi'nin daha önce belirlemiş olduğu adaylardan Sn. Aykud Alp Berk'in yerine Sn.İhsan Kağan Bayraktar'ın 13.05.2022 tarihinde yapılacak 2021 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027271
BIST
16:012.466
En Yüksek
|Değişim
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|: 2.461
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En Düşük
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|Önceki Kapanış
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912,46
En Düşük
892,43
BIST En Aktif Hisseler15:59
|TIRE
|16,98
|93.078.770
|% 9,97
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|IMASM
|19,96
|16.174.566
|% 9,97
|
|UFUK
|37,94
|2.503.659
|% 9,97
|
|OLMK
|9,64
|33.191.685
|% 9,92
|
|DYOBY
|12,30
|83.503.120
|% 9,92
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|PETUN
|24,38
|57.118.933
|% -8,28
|
|SUMAS
|70,10
|448.968
|% -6,53
|
|ALCTL
|27,48
|33.706.522
|% -6,02
|
|ODAS
|2,50
|423.045.840
|% -6,02
|
|SELVA
|18,67
|19.987.986
|% -5,13
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|SISE
|19,47
|4.341.494.071
|% 3,51
|
|THYAO
|42,36
|2.312.846.932
|% -0,75
|
|TUPRS
|253,40
|1.400.735.218
|% 3,30
|
|KOZAL
|185,30
|1.200.938.802
|% 4,28
|
|AKBNK
|8,76
|1.017.030.319
|% -0,23
|
|SISE
|19,47
|4.341.494.071
|% 3,51
|
|ODAS
|2,50
|423.045.840
|% -6,02
|
|YKBNK
|4,86
|789.776.879
|% 0,41
|
|EKGYO
|2,67
|345.584.688
|% -1,48
|
|AKBNK
|8,76
|1.017.030.319
|% -0,23
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|14,9412
|14,9474
|% 0,58
|
|Euro
|15,8039
|15,8150
|% 0,65
|
|Sterlin
|18,3588
|18,4509
|% 0,31
|
|Frank
|15,0771
|15,1679
|% 0,37
|
|Riyal
|3,9726
|3,9926
|% 0,61
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.876
|1.876
|-1,05
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|Altın Gr.
|902
|902
|5,47
|
|Cumhuriyet
|6.061
|6.153
|-1,00
|
|Tam
|6.033
|6.187
|10,10
|
|Yarım
|2.916
|2.993
|4,89
|
|Çeyrek
|1.463
|1.496
|2,44
|
|Gümüş.Ons
|22,34
|22,38
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|10,75
|10,77
|0,01
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|B. Petrol
|112
|112
|1,33
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