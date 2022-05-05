***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.04.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulunun 19.04.2022 tarihli toplantı kararı doğrultusunda, 25-28 Nisan 2022 tarihleri arasında New Orleans'ta IEEE TD&PES fuarına katılınmıştır. Ticari olarak adının açıklanmasının bu aşamada uygun olmayacağı Amerikada yerleşik bir firma ile karşılıklı İşbirliği Protokolü/Mutabakat Zaptı 1 Mayıs 2022 tarihinde imzalanmıştır. İş bu zabıt 6 ay için geçerli olup, 6 ay içerisinde Ortaklık Sözleşmesine bağlanması öngörülmektedir. Üretimin gerçekleştirileceği iki ayrı alternatif arsa için görüşmelere başlanmıştır. 4 ila 5 milyon USD arası bir ön yatırım ile 8 yıl içerisinde 25 milyon USD gelir elde edilmesi planlanmaktadır. Yatırımın finansmanı ve şirketimizin ortaklık oranının, ortaklık sözleşmesinin imzalanması ile netleştirilmesi hedeflenmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026616BIST