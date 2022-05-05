***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.05.2022 16:16
***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulunun 19.04.2022 tarihli toplantı kararı doğrultusunda, 25-28 Nisan 2022 tarihleri arasında New Orleans'ta IEEE TD&PES fuarına katılınmıştır. Ticari olarak adının açıklanmasının bu aşamada uygun olmayacağı Amerikada yerleşik bir firma ile karşılıklı İşbirliği Protokolü/Mutabakat Zaptı 1 Mayıs 2022 tarihinde imzalanmıştır. İş bu zabıt 6 ay için geçerli olup, 6 ay içerisinde Ortaklık Sözleşmesine bağlanması öngörülmektedir. Üretimin gerçekleştirileceği iki ayrı alternatif arsa için görüşmelere başlanmıştır. 4 ila 5 milyon USD arası bir ön yatırım ile 8 yıl içerisinde 25 milyon USD gelir elde edilmesi planlanmaktadır. Yatırımın finansmanı ve şirketimizin ortaklık oranının, ortaklık sözleşmesinin imzalanması ile netleştirilmesi hedeflenmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026616
BIST
18:052.459
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -7,54
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.471
En Düşük
2.433
18:0514,9473
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0863
|Açılış
|: 15,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8920
|
14,9561
En Düşük
14,8503
18:0515,8262
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1141
|Açılış
|: 15,8600
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|Önceki Kapanış
|: 15,7050
|
15,8517
En Düşük
15,6090
18:05907,55
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 10,84
|Açılış
|: 907,55
|
|Önceki Kapanış
|: 896,71
|
912,46
En Düşük
892,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SMRTG
|20,48
|293.843.034
|% 9,99
|
|ALKA
|35,02
|63.017.799
|% 9,99
|
|IMASM
|19,96
|17.975.836
|% 9,97
|
|GEDZA
|25,58
|50.508.603
|% 9,97
|
|TIRE
|16,98
|104.439.911
|% 9,97
|
|CASA
|121,50
|1.635.383
|% -9,93
|
|PETUN
|24,16
|67.842.329
|% -9,10
|
|SERVE
|26,02
|951.085
|% -8,77
|
|SELVA
|18,10
|28.945.646
|% -8,03
|
|ETILR
|9,20
|8.327.878
|% -7,07
|
|SISE
|19,39
|5.508.643.508
|% 3,08
|
|THYAO
|42,38
|3.510.880.969
|% -0,70
|
|TUPRS
|255,20
|1.967.333.124
|% 4,04
|
|AKBNK
|8,72
|1.613.679.902
|% -0,68
|
|KOZAL
|186,00
|1.553.872.462
|% 4,67
|
|SISE
|19,39
|5.508.643.508
|% 3,08
|
|YKBNK
|4,84
|1.217.315.227
|% 0,00
|
|ODAS
|2,52
|501.339.958
|% -5,26
|
|AKBNK
|8,72
|1.613.679.902
|% -0,68
|
|EKGYO
|2,69
|492.589.182
|% -0,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9264
|14,9473
|% 0,58
|
|Euro
|15,7891
|15,8262
|% 0,73
|
|Sterlin
|18,3851
|18,4774
|% 0,45
|
|Frank
|15,0812
|15,1720
|% 0,40
|
|Riyal
|3,9668
|3,9867
|% 0,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.889
|11,54
|
|Altın Gr.
|908
|908
|11,11
|
|Cumhuriyet
|6.092
|6.184
|30,00
|
|Tam
|6.062
|6.216
|39,70
|
|Yarım
|2.930
|3.007
|19,21
|
|Çeyrek
|1.470
|1.504
|9,60
|
|Gümüş.Ons
|22,44
|22,46
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,77
|10,79
|0,03
|
|B. Petrol
|113
|113
|1,92
|