***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.05.2022 17:09
***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Başta Türkiye olmak üzere Arnavutluk,Irak, Makedonya, Malezya, Pakistan, Peru, Portekiz, Tayland, Vietnam'dan Nisan ayında alınan sipariş tutarı
14.628.450 TL olup,
Nisan
ayı sonu itibariyle elimizdeki sipariş tutarı
95.165.988 TL'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030910
BIST
18:052.395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 4,04
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.417
En Düşük
2.380
18:0515,8427
En Yüksek
|Değişim
|: 1,94%
|| 0,3016
|Açılış
|: 15,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,8891
En Düşük
15,5343
18:0516,7137
En Yüksek
|Değişim
|: 2,92%
|| 0,4735
|Açılış
|: 16,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2100
|
16,7255
En Düşük
16,2212
18:05926,10
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 15,10
|Açılış
|: 926,10
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
934,58
En Düşük
910,87
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ORCAY
|19,91
|218.019.119
|% 10,00
|
|EGEPO
|8,03
|46.284.831
|% 10,00
|
|IMASM
|38,78
|67.649.088
|% 9,98
|
|ULUSE
|174,60
|33.427.415
|% 9,95
|
|MANAS
|23,70
|33.124.822
|% 9,93
|
|GZNMI
|32,80
|4.419.997
|% -9,99
|
|UFUK
|40,48
|2.035.860
|% -9,96
|
|UZERB
|39,06
|960.890
|% -9,96
|
|SELVA
|9,64
|90.621.087
|% -7,22
|
|ATATP
|63,00
|31.885.049
|% -6,94
|
|ULUUN
|14,05
|726.351.527
|% 1,81
|
|PGSUS
|130,00
|248.235.187
|% 2,60
|
|ORCAY
|19,91
|218.019.119
|% 10,00
|
|ARDYZ
|5,57
|195.693.628
|% 5,09
|
|SMRTG
|24,94
|185.502.288
|% 0,73
|
|MOBTL
|1,73
|93.295.949
|% -1,14
|
|ULUUN
|14,05
|726.351.527
|% 1,81
|
|ODAS
|2,35
|116.034.579
|% -0,42
|
|ARDYZ
|5,57
|195.693.628
|% 5,09
|
|HLGYO
|2,14
|62.788.796
|% -0,93
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,8145
|15,8427
|% 1,94
|
|Euro
|16,6813
|16,7137
|% 2,92
|
|Sterlin
|19,6641
|19,7627
|% 3,04
|
|Frank
|15,8684
|15,9640
|% 2,76
|
|Riyal
|4,2029
|4,2239
|% 1,80
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|-2,10
|
|Altın Gr.
|926
|926
|14,99
|
|Cumhuriyet
|6.165
|6.258
|86,00
|
|Tam
|6.134
|6.292
|81,00
|
|Yarım
|2.965
|3.044
|39,18
|
|Çeyrek
|1.487
|1.522
|19,59
|
|Gümüş.Ons
|21,71
|21,74
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,03
|11,04
|0,23
|
|B. Petrol
|115
|115
|0,73
|