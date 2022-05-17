***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBaşta Türkiye olmak üzere Arnavutluk,Irak, Makedonya, Malezya, Pakistan, Peru, Portekiz, Tayland, Vietnam'dan Nisan ayında alınan sipariş tutarı14.628.450 TL olup,Nisanayı sonu itibariyle elimizdeki sipariş tutarı95.165.988 TL'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030910BIST