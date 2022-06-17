***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.06.2022 11:10
***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin ortağı Özar Elk.İnş.Turz.Müh.Yat.Tic.A.Ş.'nin 16.06.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı içsel bilginin açıklanması yükümlülüğü kapsamında sunulmaktadır.
1- Ortağı olduğumuz Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş.'deki ortaklık payımız zaman içinde çeşitli nedenlerle % 22,87 ‘e kadar inmiştir. Hakim ortak olarak hisse alım programları dahilinde bu oranı arttırmak, Borsada işlem görmekte olan Emkel hisselerine ilişkin son dönemdeki fiyat hareketlerinin, şirketin finansal performansını doğru yansıtmaması ve fiyat tutarsızlıklarının giderilmesi ile pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek, amacıyla Özar Elk.İnş.Turzm.Müh.Eğt.Yat.İml. ve Tic.A.Ş. ve/veya Arabul ailesi olarak Borsa'dan Emkel hisse alım işlemlerinin başlatılmasına,
2- Yapılacak olan hisse alımının 7.500.000 adet pay miktarı veya 25.000.000 TL tutar olarak belirlenmesine, hangisine daha önce varılırsa hisse alımının durdurulmasına veya yeni bir plan açıklanmasına,
3- Hisse alım programının uygulanacağı sürenin azami 3 yıl olarak belirlenmesine,
Oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037867
BIST
11:122.498
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 12,45
|Açılış
|: 2.492
|
|Önceki Kapanış
|: 2.485
|
2.500
En Düşük
2.486
11:1217,3249
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0266
|Açılış
|: 17,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3100
|
17,3273
En Düşük
17,2717
11:1218,2186
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0566
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,2939
En Düşük
18,1532
11:121.029,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -3,44
|Açılış
|: 1.029,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,93
|
1.035,08
En Düşük
1.024,19
BIST En Aktif Hisseler11:10
|LIDFA
|10,57
|413.636
|% 9,65
|
|SANEL
|6,70
|5.374.900
|% 8,77
|
|KMPUR
|33,64
|58.860.290
|% 8,18
|
|ATSYH
|41,00
|123.410
|% 7,89
|
|PRDGS
|2,97
|283.643.428
|% 7,61
|
|SNKRN
|31,80
|91.234
|% -4,79
|
|EUREN
|25,06
|89.474.923
|% -3,84
|
|DOAS
|77,40
|58.858.782
|% -3,07
|
|DOBUR
|50,00
|378.150
|% -2,82
|
|RAYSG
|12,60
|486.440
|% -2,70
|
|THYAO
|47,26
|607.452.954
|% -0,17
|
|SISE
|21,46
|599.136.672
|% 1,90
|
|SASA
|44,82
|535.671.268
|% -1,36
|
|EREGL
|29,14
|531.211.228
|% -0,21
|
|KOZAL
|187,80
|434.972.143
|% 4,57
|
|PRDGS
|2,97
|283.643.428
|% 7,61
|
|ODAS
|2,96
|147.660.919
|% -1,99
|
|DOHOL
|3,93
|137.309.051
|% 0,77
|
|SKBNK
|1,16
|39.651.191
|% 1,75
|
|TSKB
|2,14
|66.211.170
|% 0,47
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3096
|17,3231
|% 0,14
|
|Euro
|18,2003
|18,2061
|% -0,38
|
|Sterlin
|21,2217
|21,3281
|% -0,40
|
|Frank
|17,8880
|17,9957
|% 0,34
|
|Riyal
|4,5999
|4,6230
|% 0,05
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|-7,07
|
|Altın Gr.
|1.029
|1.029
|-3,46
|
|Cumhuriyet
|6.762
|6.864
|24,00
|
|Tam
|6.814
|6.918
|-48,00
|
|Yarım
|3.346
|3.384
|-23,00
|
|Çeyrek
|1.676
|1.691
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|21,91
|21,94
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|12,19
|12,21
|-0,01
|
|B. Petrol
|120
|120
|0,61
|