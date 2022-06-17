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***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

17.06.2022 11:10
***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin ortağı Özar Elk.İnş.Turz.Müh.Yat.Tic.A.Ş.'nin 16.06.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı içsel bilginin açıklanması yükümlülüğü kapsamında sunulmaktadır.
1-   Ortağı olduğumuz Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş.'deki ortaklık payımız zaman içinde çeşitli nedenlerle % 22,87 ‘e kadar inmiştir.  Hakim ortak olarak hisse alım programları dahilinde bu oranı arttırmak, Borsada işlem görmekte olan Emkel hisselerine ilişkin son dönemdeki fiyat hareketlerinin, şirketin finansal performansını doğru yansıtmaması ve fiyat tutarsızlıklarının giderilmesi ile pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek, amacıyla Özar Elk.İnş.Turzm.Müh.Eğt.Yat.İml. ve Tic.A.Ş. ve/veya  Arabul ailesi olarak Borsa'dan Emkel hisse alım işlemlerinin başlatılmasına,
2-    Yapılacak olan hisse alımının 7.500.000 adet pay miktarı veya 25.000.000 TL tutar olarak belirlenmesine, hangisine daha önce varılırsa hisse alımının durdurulmasına veya yeni bir plan açıklanmasına,
3-    Hisse alım programının uygulanacağı sürenin azami 3 yıl olarak belirlenmesine,
        
      Oy birliği ile karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037867


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SANEL 6,70 5.374.900 % 8,77  
KMPUR 33,64 58.860.290 % 8,18  
ATSYH 41,00 123.410 % 7,89  
PRDGS 2,97 283.643.428 % 7,61  
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Sterlin 21,2217 21,3281 % -0,40  
Frank 17,8880 17,9957 % 0,34  
Riyal 4,5999 4,6230 % 0,05  
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Altın Gr. 1.029 1.029 -3,46  
Cumhuriyet 6.762 6.864 24,00  
Tam 6.814 6.918 -48,00  
Yarım 3.346 3.384 -23,00  
Çeyrek 1.676 1.691 -12,00  
Gümüş.Ons 21,91 21,94 -0,02  
Gümüş Gr. 12,19 12,21 -0,01  
B. Petrol 120 120 0,61  
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