***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.06.2022 09:36
***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
17.06.2022 tarihli Özel Durum açıklamasında yer aldığı üzere Özar Elektrik İnş. Turz. Müh. Eğt. Yat. İml. ve Tic.A.Ş ve ortakları 3 yıl içerisinde 7.500.000 adet pay miktarı veya 25.000.000 TL tutarında Şirketimiz hissesi alımına karar vermişlerdir.
Bu kapsamda
Özar Elektrik İnş. Turz. Müh. Eğt. Yat. İml. ve Tic.A.Ş.'nin ortağı Aylin Arabul 22.06.2022 tarihinde 2,67-2,76 aralığında 273.260 TL'lik 101.000 lot EMKEL hissesi almıştır.
23.6.2022 tarihi itibariyle Özar Elektrik İnş. Turz. Müh. Eğt. Yat. İml. ve Tic.A.Ş ve ortakları tarafından 2,60-2,76 aralığında toplam 560.710 TL'lik 211.000 lot EMKEL hissesi alınmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038832
BIST
10:162.577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 2,58
|Açılış
|: 2.576
|
|Önceki Kapanış
|: 2.574
|
2.582
En Düşük
2.571
10:1617,3627
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0229
|Açılış
|: 17,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3500
|
17,3705
En Düşük
17,3014
10:1618,2924
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0377
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3902
En Düşük
18,2640
10:161.023,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,11
|Açılış
|: 1.023,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.023,71
|
1.026,68
En Düşük
1.020,30
BIST En Aktif Hisseler10:14
|ATSYH
|45,10
|438.507
|% 10,00
|
|LIDFA
|13,34
|4.291.265
|% 9,98
|
|GESAN
|36,10
|42.836.329
|% 7,12
|
|MAKIM
|13,78
|122.329.709
|% 7,07
|
|SILVR
|21,38
|3.163.533
|% 5,95
|
|MZHLD
|99,00
|1.769.922
|% -10,00
|
|SNKRN
|24,00
|174.936
|% -9,98
|
|KRSTL
|7,15
|860.009
|% -9,84
|
|DOBUR
|40,00
|573.000
|% -8,05
|
|IHAAS
|26,16
|51.849
|% -7,69
|
|THYAO
|52,25
|338.959.658
|% 0,38
|
|EREGL
|28,08
|218.903.522
|% -0,43
|
|SASA
|45,48
|149.761.166
|% 0,84
|
|TKFEN
|22,84
|144.529.959
|% 4,39
|
|KRDMD
|12,81
|134.221.529
|% 0,87
|
|ODAS
|3,18
|128.563.843
|% 0,95
|
|YKBNK
|4,92
|111.891.800
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,64
|53.463.212
|% 0,00
|
|KARSN
|7,58
|93.436.968
|% 1,20
|
|TSKB
|2,26
|26.358.160
|% 0,00
|
|10:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3559
|17,3634
|% 0,14
|
|Euro
|18,2878
|18,3166
|% -0,07
|
|Sterlin
|21,1690
|21,2752
|% -0,04
|
|Frank
|17,9883
|18,0967
|% 0,22
|
|Riyal
|4,6111
|4,6342
|% 0,19
|
|10:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.834
|-3,59
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|0,29
|
|Cumhuriyet
|6.843
|6.946
|19,00
|
|Tam
|6.796
|6.896
|-22,00
|
|Yarım
|3.337
|3.373
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.671
|1.686
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,28
|21,31
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,90
|11,91
|-0,04
|
|B. Petrol
|110
|110
|-1,95
|