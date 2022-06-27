***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.06.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar17.06.2022 tarihli Özel Durum açıklamasında yer aldığı üzere, Özar Elektrik İnş. Turz. Müh. Eğt. Yat. İml. ve Tic.A.Ş ve ortakları 3 yıl içerisinde 7.500.000 adet pay miktarı veya 25.000.000 TL tutarında Şirketimiz hissesi alımına karar vermişlerdir.Bu kapsamdaÖzar Elektrik İnş. Turz. Müh. Eğt. Yat. İml. ve Tic.A.Ş.'nin ortağı Aylin Arabul 27.06.2022 tarihinde 2,62-2,65 aralığında 149.608,83 TL'lik 57.000 adet Şirketimiz payı almıştır.Bu kapsamda, 17.6.2022- 24.6.2022 dönemi itibariyle, Özar Elektrik İnş. Turz. Müh. Eğt. Yat. İml. ve Tic.A.Ş ve ortakları tarafından, 2,60-2,76 aralığında, toplam 852.418,83 TL'lik 321.000 lot EMKEL hissesi alınmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039505BIST