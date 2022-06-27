***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.06.2022 18:14
***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
17.06.2022 tarihli Özel Durum açıklamasında yer aldığı üzere, Özar Elektrik İnş. Turz. Müh. Eğt. Yat. İml. ve Tic.A.Ş ve ortakları 3 yıl içerisinde 7.500.000 adet pay miktarı veya 25.000.000 TL tutarında Şirketimiz hissesi alımına karar vermişlerdir.
Bu kapsamda
Özar Elektrik İnş. Turz. Müh. Eğt. Yat. İml. ve Tic.A.Ş.'nin ortağı Aylin Arabul 27.06.2022 tarihinde 2,62-2,65 aralığında 149.608,83 TL'lik 57.000 adet Şirketimiz payı almıştır.
Bu kapsamda, 17.6.2022- 24.6.2022 dönemi itibariyle, Özar Elektrik İnş. Turz. Müh. Eğt. Yat. İml. ve Tic.A.Ş ve ortakları tarafından, 2,60-2,76 aralığında, toplam 852.418,83 TL'lik 321.000 lot EMKEL hissesi alınmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039505
BIST
18:052.529
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -24,82
|Açılış
|: 2.539
|
|Önceki Kapanış
|: 2.554
|
2.549
En Düşük
2.483
18:0516,5617
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0358
|Açılış
|: 16,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,9500
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16,6126
En Düşük
16,5108
18:0517,5516
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0252
|Açılış
|: 17,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8650
|
17,5541
En Düşük
17,4959
18:05973,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 4,61
|Açılış
|: 973,46
|
|Önceki Kapanış
|: 968,85
|
973,61
En Düşük
967,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SANEL
|7,92
|10.121.895
|% 10,00
|
|RYSAS
|8,47
|13.609.340
|% 10,00
|
|KRGYO
|6,93
|52.904.660
|% 10,00
|
|SELVA
|8,92
|66.011.512
|% 9,99
|
|BERA
|15,98
|363.597.295
|% 9,98
|
|SNKRN
|23,20
|2.596.219
|% -9,94
|
|UFUK
|64,70
|2.758.413
|% -9,38
|
|AKYHO
|1,60
|30.703.307
|% -7,51
|
|ORMA
|30,00
|308.706
|% -6,25
|
|DOAS
|80,30
|81.012.458
|% -5,58
|
|THYAO
|49,56
|5.177.294.097
|% -1,37
|
|SISE
|21,66
|2.029.313.458
|% -0,46
|
|EREGL
|27,84
|1.838.020.592
|% -0,07
|
|ASELS
|23,86
|1.192.202.323
|% -2,85
|
|KRDMD
|12,75
|1.065.468.460
|% 0,71
|
|YKBNK
|4,65
|810.042.285
|% -2,31
|
|ODAS
|3,15
|491.971.360
|% -1,56
|
|TSKB
|2,12
|298.370.514
|% 0,47
|
|EKGYO
|2,58
|316.231.539
|% -0,77
|
|KARSN
|7,50
|887.701.241
|% 1,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5001
|16,6090
|% 0,50
|
|Euro
|17,4615
|17,5825
|% 0,32
|
|Sterlin
|20,2304
|20,3318
|% 0,06
|
|Frank
|17,2278
|17,3316
|% 0,06
|
|Riyal
|4,3941
|4,4161
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|0,02
|
|Altın Gr.
|969
|970
|0,67
|
|Cumhuriyet
|6.495
|6.593
|-131,00
|
|Tam
|6.424
|6.595
|3,00
|
|Yarım
|3.154
|3.225
|1,00
|
|Çeyrek
|1.580
|1.612
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|21,14
|21,17
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,25
|11,27
|0,02
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,12
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 15 kaybederek (% -0.40 ) 2, 269
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IHAAS, MAKIM, SELVA, GENTS, BERA, SANEL, KRGYO, RYSAS
-
17:59
KFEIN, CRDFA, SANEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
DOAS, SNKRN, GLDTR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:58GSDHO
Yüzde -3.90 oranında düşüşle 3.94 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 298, 295 adet işlem