***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.06.2022 16:29
***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin güncel finansal tablolarında mevcut banka mevduatlarının ağırlığı TL cinsindendir. BDDK'nın 24.06.2022 tarihli, yabancı para nakdi varlıklarının TL karşılığı 15 Milyon TL'yi aşan şirketlere dönük TL cinsinden kredi kullanımını kısıtlayıcı kararının, Şirketimizin faaliyetleri ve finansal tabloları üzerinde herhangi bir etkisi olmayacağı öngörülmektedir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039725
BIST
17:442.487
En Yüksek
|Değişim
|: -1,67%
|| -42,28
|Açılış
|: 2.545
|
|Önceki Kapanış
|: 2.529
|
2.561
En Düşük
2.472
17:4416,6362
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,1103
|Açılış
|: 16,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,6200
|
16,6800
En Düşük
16,5102
17:4417,5180
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0084
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5600
|
17,6379
En Düşük
17,4015
17:44971,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 2,94
|Açılış
|: 971,79
|
|Önceki Kapanış
|: 968,85
|
978,87
En Düşük
967,83
BIST En Aktif Hisseler17:44
|BMSCH
|10,34
|92.476.236
|% 10,00
|
|ISBIR
|56,10
|2.779.173
|% 10,00
|
|MAKIM
|18,82
|7.254.075
|% 9,99
|
|RODRG
|22,30
|8.768.551
|% 9,96
|
|ORMA
|32,76
|472.823
|% 9,20
|
|SEKUR
|15,19
|101.137.017
|% -8,99
|
|MZHLD
|82,15
|2.882.768
|% -8,21
|
|SELVA
|8,27
|149.316.640
|% -7,29
|
|EMNIS
|22,00
|295.107
|% -7,25
|
|TSGYO
|4,22
|23.174.205
|% -6,43
|
|THYAO
|48,32
|5.381.633.270
|% -2,50
|
|SISE
|21,34
|1.713.505.823
|% -1,48
|
|EREGL
|27,34
|1.429.298.967
|% -1,80
|
|SAHOL
|19,98
|1.314.809.226
|% -1,28
|
|AKBNK
|8,30
|1.102.996.079
|% -2,47
|
|YKBNK
|4,49
|1.017.181.204
|% -3,44
|
|ODAS
|3,03
|662.131.190
|% -3,81
|
|EKGYO
|2,61
|544.269.270
|% 1,16
|
|TSKB
|2,06
|374.311.548
|% -2,83
|
|AKBNK
|8,30
|1.102.996.079
|% -2,47
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6205
|16,6362
|% 0,67
|
|Euro
|17,4860
|17,5180
|% -0,05
|
|Sterlin
|20,2171
|20,3185
|% -0,00
|
|Frank
|17,2884
|17,3926
|% 0,41
|
|Riyal
|4,4146
|4,4368
|% 0,53
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.821
|-1,68
|
|Altın Gr.
|972
|972
|2,94
|
|Cumhuriyet
|6.527
|6.625
|32,00
|
|Tam
|6.486
|6.598
|6,00
|
|Yarım
|3.179
|3.227
|3,00
|
|Çeyrek
|1.593
|1.613
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,95
|20,98
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,18
|11,19
|-0,06
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,99
|
Seans Raporu
17:44
daha fazla
-
17:59MNDRS
Yüzde -5.80 oranında düşüşle 3.25 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 008, 079 adet işlem
-
17:58MRGYO
Yüzde -6.36 oranında düşüşle 1.62 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 000, 757 adet işlem
-
17:57CEMAS
Yüzde -5.51 oranında düşüşle 1.20 lira fiyatla işlem gören hissede 69, 648, 908 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -66, 66 kaybederek (% -2.42 ) 2, 687
-
17:55XU100
Endeks 2, 474 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 19 altında . İşlem hacmi 32, 291.00 milyon TL de