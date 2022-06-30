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***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

30.06.2022 18:05
***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   17.06.2022 tarihli Özel Durum açıklamasında yer aldığı üzere, Özar Elektrik İnş. Turz. Müh. Eğt. Yat. İml. ve Tic.A.Ş ve ortakları 3 yıl içerisinde 7.500.000 adet pay miktarı veya 25.000.000 TL tutarında Şirketimiz hissesi alımına karar vermişlerdir.
Ancak, Özar Elektrik İnş. Turz. Müh. Eğt. Yat. İml. ve Tic.A.Ş  ve ortaklarını EMKEL payları için yapılacak olan alış süreci Sermaye Piyasası Mevzuatı ve geçerli piyasa koşulları kapsamındaki kısıtlamalara tabidir. Tüm yatırımcıların malumu olduğu üzere,
Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin (VI-104.1) "Yasaklı dönem" başlıklı 4'üncü maddesinin üçüncü fıkrası hükmü ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun bu konuda almış olduğu 28 Mayıs 2014 tarihli 16/514 sayılı ilke kararı uyarınca, 30.06.2022 tarihli finansal tablo ve raporların kamuya açıklanmasına kadar yukarıda belirtilen pay alımlarına ara verilmek durumunda kalınacağı hususu duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040457


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