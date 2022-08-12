***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.08.2022 11:12
***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Başta Türkiye olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri, Arnavutluk, Bangladeş, Fiji, Irak, Malezya, Portekiz, Tayland, Tayvan'dan Temmuz ayında alınan sipariş tutarı 36.426.565 TL'dir.
2022 yılının ilk yarısında devreden 90.277.603 TL tutarındaki Sipariş portföyü Temmuz ayı sonu itibariyle 116.527.967 TL'ye yükselmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054954
BIST
10:552.873
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 4,56
|Açılış
|: 2.872
|
|Önceki Kapanış
|: 2.868
|
2.876
En Düşük
2.858
10:5517,9656
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0276
|Açılış
|: 17,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9750
|
17,9702
En Düşük
17,9284
10:5518,5040
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0286
|Açılış
|: 18,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,5531
En Düşük
18,4844
10:551.032,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,13
|Açılış
|: 1.032,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,69
|
1.036,35
En Düşük
1.030,71
BIST En Aktif Hisseler10:55
|TRCAS
|10,57
|74.891.183
|% 9,99
|
|BARMA
|47,90
|43.623.536
|% 9,96
|
|ARDYZ
|7,23
|18.508.865
|% 9,88
|
|IZMDC
|2,94
|132.712.801
|% 9,29
|
|MEGAP
|3,14
|31.650.516
|% 7,90
|
|PAMEL
|169,30
|8.078.029
|% -9,56
|
|TEKTU
|1,73
|28.366.052
|% -6,99
|
|AKENR
|2,04
|39.797.777
|% -6,85
|
|DOBUR
|44,50
|148.630
|% -6,71
|
|SNGYO
|3,73
|18.362.890
|% -5,09
|
|THYAO
|63,00
|2.647.916.104
|% 2,61
|
|YKBNK
|5,67
|485.068.127
|% 0,89
|
|AKBNK
|10,21
|423.812.950
|% 1,39
|
|GARAN
|18,20
|419.906.165
|% 0,72
|
|ODAS
|4,03
|412.110.992
|% 2,54
|
|ODAS
|4,03
|412.110.992
|% 2,54
|
|YKBNK
|5,67
|485.068.127
|% 0,89
|
|ALBRK
|1,82
|112.298.398
|% 5,20
|
|DOHOL
|4,45
|267.816.042
|% -0,45
|
|TSKB
|3,52
|208.212.607
|% 0,28
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9562
|17,9656
|% 0,15
|
|Euro
|18,4891
|18,5040
|% -0,15
|
|Sterlin
|21,7946
|21,9039
|% -0,18
|
|Frank
|18,9806
|19,0949
|% -0,07
|
|Riyal
|4,7670
|4,7910
|% 0,07
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.789
|-1,14
|
|Altın Gr.
|1.033
|1.033
|0,01
|
|Cumhuriyet
|6.919
|7.024
|9,00
|
|Tam
|6.921
|6.978
|-14,00
|
|Yarım
|3.372
|3.411
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.691
|1.705
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,37
|20,40
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,76
|11,77
|0,04
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,34
|