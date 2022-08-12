***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBaşta Türkiye olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri, Arnavutluk, Bangladeş, Fiji, Irak, Malezya, Portekiz, Tayland, Tayvan'dan Temmuz ayında alınan sipariş tutarı 36.426.565 TL'dir.2022 yılının ilk yarısında devreden 90.277.603 TL tutarındaki Sipariş portföyü Temmuz ayı sonu itibariyle 116.527.967 TL'ye yükselmiştirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054954BIST