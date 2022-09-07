***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.09.2022 16:52
***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Başta Türkiye olmak üzere Azerbaycan, Gürcistan, Irak, Malezya, Suudi Arabistan ve Vietnam'dan Ağustos ayında alınan sipariş tutarı toplam 24.848.289 TL'dir.
2021 yılından devreden 90.277.603 TL tutarındaki Sipariş portföyü Ağustos ayı sonu itibariyle 129.420.956 TL'ye yükselmiştir
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061050
BIST
16:413.411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 20,01
|Açılış
|: 3.402
|
|Önceki Kapanış
|: 3.391
|
3.424
En Düşük
3.338
16:4118,2456
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0112
|Açılış
|: 18,3830
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2567
En Düşük
18,2124
16:4118,0897
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0384
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,1194
En Düşük
18,0019
16:41997,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,10
|Açılış
|: 997,28
|
|Önceki Kapanış
|: 997,38
|
1.000,98
En Düşük
991,11
BIST En Aktif Hisseler16:39
|ORGE
|12,98
|55.248.015
|% 10,00
|
|BRKO
|2,31
|3.030.736
|% 10,00
|
|EKGYO
|4,96
|5.006.154.644
|% 9,98
|
|DESA
|23,14
|20.278.519
|% 9,98
|
|ROYAL
|4,74
|4.366.872
|% 9,98
|
|AYEN
|26,56
|168.098.828
|% -9,97
|
|MTRKS
|34,68
|9.051.931
|% -9,97
|
|QNBFB
|43,28
|211.434
|% -6,28
|
|PRKME
|13,07
|52.717.870
|% -6,24
|
|FADE
|9,31
|180.180.395
|% -5,96
|
|YKBNK
|8,00
|6.914.886.450
|% -3,38
|
|THYAO
|74,90
|5.864.292.987
|% 1,70
|
|AKBNK
|15,12
|5.786.038.099
|% -2,89
|
|EKGYO
|4,96
|5.006.154.644
|% 9,98
|
|SISE
|26,28
|4.175.151.491
|% 2,90
|
|EKGYO
|4,96
|5.006.154.644
|% 9,98
|
|YKBNK
|8,00
|6.914.886.450
|% -3,38
|
|AKBNK
|15,12
|5.786.038.099
|% -2,89
|
|ISCTR
|10,29
|3.481.018.255
|% -2,28
|
|VAKBN
|10,77
|2.859.643.990
|% 6,85
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2311
|18,2407
|% 0,03
|
|Euro
|18,0878
|18,0942
|% 0,24
|
|Sterlin
|20,8175
|20,9219
|% -0,55
|
|Frank
|18,4845
|18,5958
|% 0,24
|
|Riyal
|4,8382
|4,8625
|% 0,07
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.702
|1.702
|-0,26
|
|Altın Gr.
|996
|996
|-0,88
|
|Cumhuriyet
|6.726
|6.828
|-14,00
|
|Tam
|6.761
|6.829
|-11,00
|
|Yarım
|3.295
|3.336
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.652
|1.671
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,17
|18,19
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|10,58
|10,59
|0,02
|
|B. Petrol
|89,39
|89,39
|-3,44
|
Seans Raporu
16:39
daha fazla
-
16:54DGGYO
Yüzde 9.94 oranında artışla 14.27 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 917, 683 adet işlem
-
16:53ALGYO
Yüzde 5.31 oranında artışla 44.86 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 737, 132 adet işlem
-
16:51
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler YKBNK, GARAN, AKBNK
-
16:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 85 artarak (% 0.19 ) 3, 032
-
16:51
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ORGE, ZRGYO, BRKO, PKART, DOGUB, CUSAN, ROYAL, EKGYO, VKGYO, DGGYO