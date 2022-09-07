***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBaşta Türkiye olmak üzere Azerbaycan, Gürcistan, Irak, Malezya, Suudi Arabistan ve Vietnam'dan Ağustos ayında alınan sipariş tutarı toplam 24.848.289 TL'dir.2021 yılından devreden 90.277.603 TL tutarındaki Sipariş portföyü Ağustos ayı sonu itibariyle 129.420.956 TL'ye yükselmiştirKamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061050BIST