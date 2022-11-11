***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.11.2022 16:49
***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Başta Türkiye olmak üzere Hırvatistan, Irak, İngiltere, İtalya ve Kanada'dan Ekim ayında alınan sipariş tutarı toplam 23.638.111 TL'dir. 2021 yılından devreden 90.277.603 TL tutarındaki Sipariş portföyü Ekim ayı sonu itibariyle 140.434.911 TL'ye yükselmiştir. Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079531
BIST
17:254.474
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 7,02
|Açılış
|: 4.541
|
|Önceki Kapanış
|: 4.467
|
4.552
En Düşük
4.471
17:2518,5537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0638
|Açılış
|: 18,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5550
|
18,5893
En Düşük
18,4566
17:2519,0857
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,2339
|Açılış
|: 19,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
19,1409
En Düşük
18,8141
17:251.049,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 5,94
|Açılış
|: 1.049,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.043,51
|
1.054,73
En Düşük
1.039,37
BIST En Aktif Hisseler17:23
|VERUS
|96,80
|54.691.292
|% 10,00
|
|MIATK
|107,90
|362.417.309
|% 9,99
|
|ESEN
|68,30
|242.953.310
|% 9,98
|
|TUCLK
|33,06
|65.162.764
|% 9,98
|
|ERCB
|125,80
|80.079.370
|% 9,97
|
|SNGYO
|4,23
|21.808.442
|% -10,00
|
|GLBMD
|10,95
|49.479.607
|% -9,95
|
|KZBGY
|16,65
|229.784.786
|% -9,31
|
|TURGG
|265,60
|37.735.114
|% -8,54
|
|IZFAS
|5,42
|14.314.578
|% -5,08
|
|EKGYO
|5,37
|3.112.833.151
|% -0,19
|
|ODAS
|10,89
|2.875.788.475
|% 9,12
|
|KOZAL
|226,30
|1.590.154.542
|% 1,34
|
|PGSUS
|386,50
|1.509.314.007
|% 0,05
|
|BIMAS
|136,80
|1.342.969.332
|% -3,93
|
|EKGYO
|5,37
|3.112.833.151
|% -0,19
|
|ODAS
|10,89
|2.875.788.475
|% 9,12
|
|PSGYO
|8,37
|877.172.447
|% 6,22
|
|HALKB
|8,90
|900.403.753
|% -0,89
|
|VAKBN
|9,13
|877.278.001
|% -1,51
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5406
|18,5542
|% 0,35
|
|Euro
|19,0566
|19,0781
|% 1,20
|
|Sterlin
|21,7065
|21,8153
|% 0,53
|
|Frank
|19,4199
|19,5368
|% 1,82
|
|Riyal
|4,9141
|4,9388
|% 0,22
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.761
|4,97
|
|Altın Gr.
|1.050
|1.051
|7,12
|
|Cumhuriyet
|6.970
|7.075
|124,00
|
|Tam
|6.931
|7.056
|38,00
|
|Yarım
|3.366
|3.450
|19,00
|
|Çeyrek
|1.683
|1.724
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|21,46
|21,49
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|12,81
|12,83
|-0,06
|
|B. Petrol
|96,14
|96,14
|2,47
|
Seans Raporu
17:23
daha fazla
-
17:38VERTU
Yüzde 4.80 oranında artışla 32.74 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 504, 682 adet işlem
-
17:36MARTI
Yüzde 7.20 oranında artışla 6.70 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 683, 062 adet işlem
-
17:35DAGI
Yüzde 4.64 oranında artışla 5.41 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 209, 835 adet işlem
-
17:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 44 artarak (% 0.19 ) 4, 893
-
17:34XU100
Endeks 4, 499 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 72 üstünde . İşlem hacmi 86, 094.00 milyon TL de