***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.11.2022 09:49
***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz kurucularından, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Sn. Özcan Kanburoğlu 15.11.2022 tarihinde vefat etmiştir. Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısında vefat sebebiyle boşalan üyelik yerine yeni görevlendirme hususu görüşülecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080220
BIST
11:424.748
En Yüksek
|Değişim
|: 1,95%
|| 90,89
|Açılış
|: 4.702
|
|Önceki Kapanış
|: 4.657
|
4.753
En Düşük
4.677
11:4218,6127
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0112
|Açılış
|: 18,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6430
En Düşük
18,5685
11:4219,3737
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,1023
|Açılış
|: 19,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4900
|
19,4004
En Düşük
19,2248
11:421.063,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,07
|Açılış
|: 1.063,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.063,48
|
1.066,10
En Düşük
1.059,11
BIST En Aktif Hisseler11:41
|AKENR
|5,85
|248.129.864
|% 9,96
|
|YYAPI
|1,56
|42.667.220
|% 9,09
|
|HEKTS
|50,80
|1.224.192.634
|% 9,01
|
|ANHYT
|18,65
|130.722.328
|% 7,99
|
|AKBNK
|17,34
|2.727.699.411
|% 7,10
|
|BASCM
|4,19
|809.090
|% -23,82
|
|MNDRS
|8,92
|130.415.207
|% -9,99
|
|ALCTL
|91,55
|177.252.285
|% -9,98
|
|SNGYO
|3,18
|275.582.443
|% -7,29
|
|CLEBI
|595,00
|77.770.137
|% -6,89
|
|YKBNK
|11,51
|3.776.717.314
|% 6,67
|
|THYAO
|107,80
|2.973.139.313
|% -1,10
|
|ISCTR
|10,35
|2.864.320.948
|% 6,37
|
|AKBNK
|17,34
|2.727.699.411
|% 7,10
|
|VAKBN
|10,26
|1.985.648.533
|% 9,62
|
|YKBNK
|11,51
|3.776.717.314
|% 6,67
|
|SKBNK
|2,45
|698.205.360
|% 4,70
|
|ISCTR
|10,35
|2.864.320.948
|% 6,37
|
|TSKB
|3,44
|727.525.544
|% 5,52
|
|VAKBN
|10,26
|1.985.648.533
|% 9,62
|
|11:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6062
|18,6188
|% 0,09
|
|Euro
|19,3628
|19,3742
|% 0,53
|
|Sterlin
|22,0184
|22,1288
|% 0,09
|
|Frank
|19,6665
|19,7850
|% 0,20
|
|Riyal
|4,9367
|4,9614
|% 0,04
|
|11:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|-1,48
|
|Altın Gr.
|1.063
|1.064
|0,03
|
|Cumhuriyet
|7.086
|7.193
|72,00
|
|Tam
|7.063
|7.183
|-12,00
|
|Yarım
|3.430
|3.512
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.715
|1.755
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,65
|21,69
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|12,96
|12,98
|0,06
|
|B. Petrol
|93,98
|93,98
|0,12
|