***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz kurucularından, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Sn. Özcan Kanburoğlu 15.11.2022 tarihinde vefat etmiştir. Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısında vefat sebebiyle boşalan üyelik yerine yeni görevlendirme hususu görüşülecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080220BIST