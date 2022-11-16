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***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

16.11.2022 09:49
***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz kurucularından, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Sn. Özcan Kanburoğlu 15.11.2022 tarihinde vefat etmiştir.  Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısında vefat sebebiyle boşalan üyelik yerine yeni görevlendirme hususu görüşülecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080220


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Cumhuriyet 7.086 7.193 72,00  
Tam 7.063 7.183 -12,00  
Yarım 3.430 3.512 -5,00  
Çeyrek 1.715 1.755 -3,00  
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Gümüş Gr. 12,96 12,98 0,06  
B. Petrol 93,98 93,98 0,12  
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